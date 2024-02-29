В петербургском порту на утилизируемом ледоколе «Ермак» загорелся мусор

Фото: Пресс-служба МЧС Санкт-Петербурга
В порту Санкт-Петербурга разгорелся пожар на утилизируемом ледоколе «Ермак», об этом сообщил начальник пресс-службы городского ГУМЧС Андрей Литовка в Telegram-канале ведомства.
«На причале находится дизель-электрический ледокол «Ермак», который находится на утилизации, происходит горение на нижней палубе – в помещении на площади 20 квадратных метров горит мусор», — сообщил Литовка.
Он также отметил, что это судно находилось на утилизации.
Информация о старте возгорания на ледоколе поступила в 11:23, а в 16:24 стало известно о локализации пожара.
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Евгения Парфентьева