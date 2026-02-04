На Украине раскрыли хищение 70 млн долларов на поставках мин для ВСУ
Государственное бюро расследований Украины заявило о крупном хищении средств при поставках мин для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как оказалось, сотрудники частной компании, которая выдавала себя за крупного производителя боеприпасов, похитили около 2,9 миллиардов гривен (примерно 70 миллионов рублей) на выполнении контракта для Минобороны Украины.
Как утверждают в ГБР, фирма получила многомиллиардный заказ на поставку противопехотных и противотанковых мин, несмотря на то, что ранее не занималась их производством и не имела необходимого оборудования. В результате компания получала бюджетные средства, но фактически выпускала только пластиковые корпуса, а взрывчатку и поражающие элементы закупала у сторонних поставщиков, в том числе за рубежом.
В ведомстве отметили, что из-за такой схемы мины получались некачественными, а сроки поставок неоднократно срывались.
