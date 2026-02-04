Раскрыли канал по продаже персональных данных россиян в мессенджере
В Волгограде правоохранители задержали организатора канала, через который продавались персональные данные. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Как уточнили в ведомстве, сервис, торговавший охраняемой компьютерной информацией, обнаружили в одном из мессенджеров. За вознаграждение там предоставляли сведения о гражданах РФ, предположительно полученные из баз данных операторов связи, банков, государственных структур и коммерческих организаций.
По оценке МВД, доход площадки мог превышать 100 тысяч рублей в сутки. По факту возбудили уголовное дело по статье о незаконном использовании, передаче, сборе или хранении персональных данных, а также о создании и обеспечении работы ресурсов для их незаконного хранения и распространения.
Владельца и администратора канала задержали, им предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
