Раскрыли канал по продаже персональных данных россиян в мессенджере

04 февраля 2026, 14:15

В Волгограде задержали владельца канала по продаже персональных данных россиян

Фото: istockphoto/Yingko

В Волгограде правоохранители задержали организатора канала, через который продавались персональные данные. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.