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На Украине разбился грузовик с 2,5 тоннами мертвых собак по пути в Одессу

29 августа 2024, 16:21
Фото: istock/JTeivans

Фото: istock/JTeivans

В украинском Николаеве в ДТП с минивэном Fiat Doblo разбился грузовик Renault Master, который вез в Одессу 2,5 тонны мертвых собак. Об этом со ссылкой на накладные сообщает «Новости-N». Отмечается, что замороженные туши животных нашли в кузове большегруза.
По данным издания, авария произошла накануне, 28 августа, когда после удара об минивэн грузовик отбросило в придорожный столб. В ДТП, указано в публикации, пострадали водитель Fiat и пассажир большегруза.

Для чего и для кого везли 2,5 тонны мертвых собак — неизвестно.



Ранее сообщалось, что под Одессой полиция обнаружила грузовик, в котором пытались укрыться от мобилизации 42 мужчины. Они направлялись в Молдову. Сообщается, что для выезда каждый из них заплатил по $6-8 тысяч.

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