На Украине разбился грузовик с 2,5 тоннами мертвых собак по пути в Одессу

В украинском Николаеве в ДТП с минивэном Fiat Doblo разбился грузовик Renault Master, который вез в Одессу 2,5 тонны мертвых собак. Об этом со ссылкой на накладные сообщает «Новости-N». Отмечается, что замороженные туши животных нашли в кузове большегруза.