В Одессе задержали грузовик с 42 уклонистами ВСУ

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В Одесской области полиция обнаружила грузовик, в котором пытались укрыться от мобилизации 42 мужчины. Они направлялись в Молдову. Сообщается, что для выезда каждый из них заплатил по $6-8 тыс.
Полиция Одесской области задержала грузовик с военнообязанными мужчинами, которые пытались выехать в Приднестровье. Об этом сообщают издание «Страна», портал Focus и телеграм-канал «Одесса info».
Инцидент произошел в селе Станиславка, где в кузове грузовика было обнаружено 42 мужчины. Каждый из них заплатил от $6 до $8 тысяч за возможность покинуть территорию Украины. В одесском военкомате также сообщили о случаях мобилизации мужчин младше 25 лет.
Ранее, 6 августа, «Страна» сообщила о задержании 16 мужчин в рефрижераторе с мясом, направлявшемся в Молдавию, которые также пытались избежать мобилизации. Эти попытки были организованы азиатскими предпринимателями, которые предоставляли услуги по скрытному выезду и ставили в паспорта штамп о законном въезде в Евросоюз. Организаторы схемы были задержаны.
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Инцидент произошел в селе Станиславка, где в кузове грузовика было обнаружено 42 мужчины. Каждый из них заплатил от $6 до $8 тысяч за возможность покинуть территорию Украины. В одесском военкомате также сообщили о случаях мобилизации мужчин младше 25 лет.
Ранее, 6 августа, «Страна» сообщила о задержании 16 мужчин в рефрижераторе с мясом, направлявшемся в Молдавию, которые также пытались избежать мобилизации. Эти попытки были организованы азиатскими предпринимателями, которые предоставляли услуги по скрытному выезду и ставили в паспорта штамп о законном въезде в Евросоюз. Организаторы схемы были задержаны.
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Елена Перлова