Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Одессе задержали грузовик с 42 уклонистами ВСУ

В Одессе задержали грузовик с 42 уклонистами ВСУ

42 уклониста ВСУ пытались сбежать из Украины в Приднестровье
07 августа 2024, 02:25
Фото: istock/Wirestock

Фото: istock/Wirestock

В Одесской области полиция обнаружила грузовик, в котором пытались укрыться от мобилизации 42 мужчины. Они направлялись в Молдову. Сообщается, что для выезда каждый из них заплатил по $6-8 тыс.
Полиция Одесской области задержала грузовик с военнообязанными мужчинами, которые пытались выехать в Приднестровье. Об этом сообщают издание «Страна», портал Focus и телеграм-канал «Одесса info».

Инцидент произошел в селе Станиславка, где в кузове грузовика было обнаружено 42 мужчины. Каждый из них заплатил от $6 до $8 тысяч за возможность покинуть территорию Украины. В одесском военкомате также сообщили о случаях мобилизации мужчин младше 25 лет.



Ранее, 6 августа, «Страна» сообщила о задержании 16 мужчин в рефрижераторе с мясом, направлявшемся в Молдавию, которые также пытались избежать мобилизации. Эти попытки были организованы азиатскими предпринимателями, которые предоставляли услуги по скрытному выезду и ставили в паспорта штамп о законном въезде в Евросоюз. Организаторы схемы были задержаны.

Читайте также:

Мужчина с топором угрожал детям в Москве

ВСУ атаковали машину скорой помощи в Курской области: фельдшер и водитель погибли

Смирнов: при атаке дрона со стороны ВСУ пострадали двое детей
#грузовик
#одесса
#мужчины
#приднестровье
#всу
Мужчина с топором угрожал детям в Москве
В Москве задержали мужчину угрожавшего топором детям на детской площадке
07 августа 2024, 01:59

Фото: istock/Valentsova Tatiana

Мужчину с топором задержали на детской площадке Москвы. Сообщается, что он угрожал подросткам, находившимся там же. В результате инцидента никто не пострадал.
В Москве задержан мужчина, который угрожал подросткам топором на детской площадке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

«6 августа около 21:25 мск в полицию поступило сообщение о том, что на Ташкентской улице гражданин угрожает молодым людям предметом, похожим на топор. Прибывшими на место сотрудниками полиции мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили информагенству.

Инцидент произошел 6 августа около 21:25 на Ташкентской улице. По сообщению ГУ МВД, на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали мужчину и доставили его в территориальный отдел для разбирательства. В результате происшествия пострадавших нет.

Читайте также:

ВСУ атаковали машину скорой помощи в Курской области: фельдшер и водитель погибли

Смирнов: при атаке дрона со стороны ВСУ пострадали двое детей

Появились новые подробности столкновения «КамАЗа» с поездом под Волгоградом
#мвд
#мужчина
#происшествия
#дети
#нож
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Курской области: фельдшер и водитель погибли
ВСУ ударили дроном по машине скорой помощи в Курской области
07 августа 2024, 01:39

Фото: Минтранс МО

ВСУ атаковали машину скорой помощи в Курской области. Фельдшер и водитель погибли. Глава региона Алексей Смирнов прокомментировал инциент.
Вооруженные силы Украины совершили удар дроном по машине скорой помощи в Курской области, недалеко от Суджи. В результате атаки погибли фельдшер и водитель, а врач, находившийся в машине, получил ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Украинские нацисты ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи. Погибли водитель и фельдшер, врач ранен. Наши медики – настоящие герои, а террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», – написал Смирнов.
Ранее управление МЧС России по Курской области ранее опровергло сообщения об эвакуации жителей из-за обстрелов ВСУ, назвав их фейками.

Читайте также:

Смирнов: при атаке дрона со стороны ВСУ пострадали двое детей

Люберецкие ветеринары спасли американскую акиту после змеиного укуса

Появились новые подробности столкновения «КамАЗа» с поездом под Волгоградом
#террористы
#медики
#всу
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Смирнов: при атаке дрона со стороны ВСУ пострадали двое детей
06 августа 2024, 22:22

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

При атаке беспилотника со стороны ВСУ двое детей получили ранения в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
«По дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранили два ребенка», — сказано в публикации.

Чиновник добавил, что пострадавшим оказали помощь на месте случившегося, их госпитализировали.

Кроме того, Смирнов призвал население быть спокойными, не вестись на информационные провокации со стороны врага и соблюдать меры по безопасности, когда объявляют воздушную тревогу.

Утром, 6 августа, украинские неонацисты попытались прорвать оборону на границе рядом с Курской областью. Они потерпели поражение.

Читайте также:

Зеленский перечислил самые жесткие направления боевых действий

Алаудинов заявил о финишной прямой в СВО на Украине

Бастрыкин приказал возбудить дело по факту нападения ВСУ на Курскую область
#россия
#украина
#сво
#война
#спецоперация
#курская область
#всу
#вс рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Люберецкие ветеринары спасли американскую акиту после змеиного укуса
06 августа 2024, 20:45

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сотрудники Люберецкой ветеринарной службы оказали экстренную помощь собаке породы американская акита, укушенной змеёй. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«К ветеринарам обратилась хозяйка пса по кличке Вирус. Женщина гуляла со щенком в районе реки Пехорка, когда они встретили пресмыкающееся. Хозяйка подобрала ветки и попыталась столкнуть змею в траву, но та атаковала собаку и укусила её в шею. Благодаря оперативной реакции питомец был доставлен в ветеринарную клинику, где ему помогли», – рассказали в ведомстве.
В Минсельхозпроде напомнили, что змеиный укус опасен для животного и может привести к серьёзным последствиям. Если змея укусила питомца, нужно ограничить его движения, дать антигистаминный препарат, обезболивающее, обеспечить достаточное количество воды и немедленно доставить в ветеринарную клинику.

Читайте также:

Предсказуемость и доверие: Топ-4 признака того, что собака счастлива с вами

В Москве спасли крошку нутрию, сломавшую пальцы при игре с зеркалом

Подмосковные ветеринары рассказали, как визуально определить ожирение питомца
#ветеринары
#люберцы
#животные
#питомцы
#змея
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились новые подробности столкновения «КамАЗа» с поездом под Волгоградом
Baza: водитель «КамАЗа» мог специально врезаться в поезд под Волгоградом
06 августа 2024, 20:03

Фото: istockphoto/designbydx

Водитель «КамАЗа» мог специально спровоцировать столкновение с составом под Волгоградом. Об этом пишет Telegram-канал Baza, ссылаясь на машинистов поезда. По словам одного из них, когда они увидели КамАЗ, до него было, приблизительно 800-900 метров.
«Машинист несколько раз подал сигнал предупреждения, но особо не придал значения происходящему, так как грузовик успевал остановиться», — сказано в публикации.

Однако на расстоянии 200 метров от состава водитель грузовика резко ускорился в то время, как проскочить уже было невозможно. Машинисты активировали экстренное торможение и покинули поезд.

Авария произошла 29 июля, состав следовал в Адлер из Казани, когда на переезд выехал грузовик.

Читайте также:

Легковой автомобиль ветел в остановку после ДТП в Москве

В РЖД назвали причину столкновения КамАЗа и поезда под Волгоградом

Названо число пострадавших при сходе пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
#россия
#волгоградская область
#поезда
#грузовик
#авария
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Под Армавиром на Кубани произошло смертельное ДТП, есть пострадавшие и погибшие
06 августа 2024, 19:40

Фото: Сайт ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Смертельное ДТП произошло на Кубани под Армавиром, сообщает региональное ГУ МЧС на сайте. По предварительной информации, пострадали 13 человек, есть погибшие. Уточняется, что все случилось на 178-м километре Р-217 Кавказ. В ДТП участвовали грузовой автомобиль, легковушка и микроавтобус.
«В результате ДТП предварительно пострадало 13 человек, есть погибшие. Личности устанавливаются», — сказано в публикации.

Спасатели добавили, что в салоне микроавтобуса было 17 человек, а в легковом авто — пятеро. Движение на трассе перекрывать не стали.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл трехлетний ребенок случайно завел автомобиль и сбил женщину.

Читайте также:

Суд арестовал таксиста из Дагестана за неповиновение полицейским в Москве

Стало известно, когда проверяли газ в рухнувшем после взрыва доме Нижнего Тагила

Известному российскому блогеру сегодня ампутируют ногу
#россия
#краснодарский край
#дтп
#мчс
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Силовики провели выемку документов в Министерстве строительства Чувашии
06 августа 2024, 19:07

Фото: iStock/Diy13

В Министерстве строительства Чувашии проходят следственные действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
«В министерстве состоялась выемка документов в рамках проводимых следственных действий», — говорится в сообщении.

При этом в правоохранительных органах уточнили, что министр строительства Чувашии Михаил Коледа вызван к следователям, чтобы дать показания. Других подробностей не приводится.

Напомним, в марте текущего года сотрудники ФСБ задержали министра строительства — вице-премьера Чувашии Павла Данилова. Следствие установило, что Данилов, находясь на своем посту, получил несколько взяток на сумму около 32 млн рублей. Его уволили и назначили главой Минстроя Коледу.

Читайте также:

Появились кадры задержания экс-главы городского округа Шатура Артюхина

В Подмосковье прошли обыски в доме бывшего депутата Госдумы Валерия Драганова

В Петербурге задержали замглавы района Комарова за особо крупную взятку
#подмосковье
#шатура
#фсб
#следствие
#кадры
#министр
#премьера
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд арестовал таксиста из Дагестана за неповиновение полицейским в Москве
Суд арестовал таксиста-дагестанца на 10 суток за неповиновение полицейским
06 августа 2024, 18:59

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Суд назначил десять суток ареста таксисту из Дагестана за неповиновение полицейским Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka. Уточняется, что мужчина также домогался пассажирок прямо во время поездки, но виновным его пока признали только в неповиновении. Известно, что в социальных сетях «горячего» парня были видео, где тот предлагал женщинам дать потрогать грудь в качестве оплаты водительских услуг.
Когда информация попала в СМИ, фигурант стал оправдываться, что ролики постановочные, а роль пассажирки исполняла его сестра. Скорее всего, он лжет, поскольку видеозаписи скрыты после общественного резонанса.

Читайте также:

На Ямале таксист-мигрант грозил пассажирам-россиянам расправой из-за 100 рублей

У аэропортов Домодедово и Шереметьево выявили около 260 нелегальных такси

В МАИ ответили, когда в России появятся аэротакси
#россия
#москва
#такси
#полиция
#криминал
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, когда проверяли газ в рухнувшем после взрыва доме Нижнего Тагила
Задержанные газовики последними проверяли дом в Нижнем Тагиле перед взрывом
06 августа 2024, 18:38

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

Задержанные мастер и два слесаря газовой службы последними проводили проверку оборудования в пятиэтажке в Нижнем Тагиле, где 1 августа от взрыва газа погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ресурсоснабжающую организацию пишет РИА Новости.
«Это те газовики, которые 24 июня проводили последнее техническое обслуживание в доме», — пояснила представитель пресс-службы.
Областное управление Следственного комитета РФ подтвердило информацию о задержании мастера и двух слесарей газовой службы, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

Взрыв в жилом доме на улице Сибирской Нижнего Тагила прогремел в прошлый четверг, 1 августа, и привел к обрушению двух подъездов. Десять человек погибли, из среди которых пятеро детей. Региональный минздрав ране отмечал, что 11 человек находятся в больницах, троих детей и одного взрослого врачи готовят к выписке.

Читайте также:

Мать погибшего под завалами дома в Нижнем Тагиле ребенка посвятила ему стих

Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до 20 человек

Стала известна возможная причина взрыва в пятиэтажке в Москве
#минздрав
#врачи
#обвинение
#мать
#взрыв
#человек
#дома
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф