В Одессе задержали грузовик с 42 уклонистами ВСУ

Суд назначил десять суток ареста таксисту из Дагестана за неповиновение полицейским Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka. Уточняется, что мужчина также домогался пассажирок прямо во время поездки, но виновным его пока признали только в неповиновении. Известно, что в социальных сетях «горячего» парня были видео, где тот предлагал женщинам дать потрогать грудь в качестве оплаты водительских услуг.