Украинка заподозрила мужа в связях с Россией и сдала его СБУ

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Жительница Львовской области обратилась в службу безопасности Украины (СБУ) с заявлением, заподозрив своего мужа-солдата в сотрудничестве с Россией, сообщает украинское издание «Страна.ua».
По данным журналистов, некий Сергей Лебедев, используя женские аккаунты в Telegram, связался с военнослужащим одной из львовских частей и предложил ему фотографировать объекты энергетической инфраструктуры.
Украинка рассказала, что солдат согласился и вовлек ее в выполнение задания. Она получила по почте мобильный телефон и деньги на поездки, а муж передавал ей информацию о том, какие объекты нужно заснять.
Однако женщина решила не выполнять поручение и вместо этого обратилась в правоохранительные органы.
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Украинка рассказала, что солдат согласился и вовлек ее в выполнение задания. Она получила по почте мобильный телефон и деньги на поездки, а муж передавал ей информацию о том, какие объекты нужно заснять.
Однако женщина решила не выполнять поручение и вместо этого обратилась в правоохранительные органы.
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Артем Кузьмин