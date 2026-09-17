На Украине сгорел склад с имуществом фонда Елены Зеленской
Склад с имуществом фонда Елены Зеленской полностью сгорел в Киеве. Об этом сообщила организация на своей странице в Instagram*.
В пресс-службе фонда рассказали, что огонь уничтожил генераторы, бытовую технику, ноутбуки, планшеты, устройства для чтения электронных книг и медицинское оборудование. Сведения о пострадавших не поступали, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Напомним, недавно пожар произошёл на складе с реквизитом студии «Квартал-95», одним из основателей которой является Владимир Зеленский. В результате сгорело значительное количество декораций, костюмов и других предметов, использовавшихся на протяжении 20 лет в концертах, телевизионных шоу и при съемках фильмов и сериалов.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещенной в РФ