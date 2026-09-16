Стала известна судьба пропавшего в Калининградской области мальчика
13‑летнего мальчика, пропавшего в посёлке Ракитино Калининградской области, нашли погибшим. Об этом агентству РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.
Подросток исчез во вторник 15 сентября. Он уехал из дома на велосипеде и не вернулся. О начале поисков УМВД региона сообщило в среду утром. По предварительным данным, на теле мальчика не обнаружено следов насильственной смерти.
Сейчас обстоятельства трагедии детально изучают следователи. В региональном СУ СК подтвердили, что проводится доследственная проверка.
Ранее в Кабардино-Балкарии обнаружили тело пропавшего туриста. Местный житель отправился в поход в горную местность и не вернулся.
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