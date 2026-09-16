В Колумбии обнаружили разбивший самолёт с медиками на борту
В Колумбии нашли разбившийся самолёт Cessna T206, который следовал по маршруту из Кондото (департамент Чоко) в аэропорт Гуаймараль в Боготе. Как сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья в соцсети Х, все пять человек, находившихся на борту, погибли.
Воздушное судно с регистрационным номером HK‑4985 пропало с радаров утром 13 сентября. Последний раз экипаж выходил на связь в районе лесистых гор на границе департаментов Чоко и Рисаральда.
Место крушения поисковики обнаружили в труднодоступной местности в районе национального парка Татама. Из‑за сложного рельефа и непростых погодных условий спасателям пришлось задействовать вертолёты для переброски групп.
Среди погибших — четыре пассажира. По данным колумбийских СМИ, это медицинские специалисты. Они возвращались из командировки в Кондото, где помогали местным жителям.
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