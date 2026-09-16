В Колумбии обнаружили разбивший самолёт с медиками на борту

16 сентября 2026, 23:59

Фото: iStock/Diy1

В Колумбии нашли разбившийся самолёт Cessna T206, который следовал по маршруту из Кондото (департамент Чоко) в аэропорт Гуаймараль в Боготе. Как сообщил президент страны Абелардо де ла Эсприэлья в соцсети Х, все пять человек, находившихся на борту, погибли.