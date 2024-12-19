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На Украине силовики проводят обыски у моделей OnlyFans

Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины начали проводить обыски у моделей OnlyFans. Об этом сообщает «Экономическая правда».


Как поясняют в издании, разрешение на обыск Бюро получило после решения суда. Силовики будут запрашивать у моделей имя, фамилию, отчество, дату рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и другую информацию о платном контенте. Причиной для проведения обысков стало заведение уголовного дела по статье: «уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах».

В издании nv.ua рассказывают, что следователи пришли с обыском к модели из Одессы. О ней им удалось узнать благодаря мастеру маникюра, чьей клиенткой является девушка. В результате обыска у подозреваемой изъяли смартфон iPhone 15 PRO.

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#следователи
#обыски
#украина
Силовики выясняют, как в РФ попал исполнитель теракта, унесшего жизнь Кириллова
19 декабря 2024, 07:21

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Правоохранительные органы проверяют законность пребывания в России предполагаемого исполнителя теракта, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник. Об этом информирует РИА Новости.
«Проверяется информация, легально ли он находился на территории России», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, что начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов трагически погибли в результате взрыва, произошедшего во дворе жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Этот инцидент случился во вторник, 17 декабря, примерно в 6:00 утра. Согласно предварительным данным, бомба, заложенная в самокат, оставленный у подъезда, сработала в момент, когда офицеры выходили на улицу. В связи с этим делом было возбуждено уголовное производство по статьям «Убийство», «Теракт» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

Через сутки после трагедии появилась информация о задержании подозреваемого — гражданина Узбекистана, который приехал в Москву и подготовил теракт по указанию украинских спецслужб. Он рассказал, что за преступление ему обещали 100 000 долларов и возможность выезда в одну из стран Евросоюза.

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#теракт
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#инцидент
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#дома
#информация
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Мошенники рассылают приглашения на новогодние концерты
Депутат Кошелев: в новой схеме мошенники рассылают приглашения на новогодние концерты
19 декабря 2024, 03:23

Фото: iStock/ArisSu

В преддверии Новым года мошенники начали рассылать приглашения с розыгрышем бесплатных билетов на праздничные концерты. Этим поделился депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев с РИА Новости.
«Мошенники активизировались перед праздниками и придумали новогоднюю схему обмана. В Крыму россиянам массово рассылают сообщения с приглашениями к участию в бесплатном розыгрыше билетов на новогодние концерты», — предупредил чиновник.

Как пояснил Кошелев, фиктивный розыгрыш билетов проводится в том числе и на Кремлевскую елку. Мошенники предлагают гражданам перейти по ссылке для составления заявки. Далее идет переброс на фишинговый сайт, где надо ввести персональные и платежные данные для оплаты небольшой комиссии за получение билета в случае выигрыша. Подобная схема обмана появилась и в Самаре. Там жителям предлагают получить новогодние подарки.

Махинация уже привела к тому, что заведующая детским садом лишилась 70 тысяч рублей. Обманутая хотела приобрести подарки воспитанникам, после чего связалась с продавцом и перевела по его указанию предоплату. В итоге подарков заведующая не получила, а продавец перестал выходить на связь.

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#подарки
#розыгрыш
#новый год
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Австралийская учительница совратила собственного ученика
NBN News: учительница из Австралии совратила ученика и назвала себя невиновной
19 декабря 2024, 02:43

Фото: iStock/Drazen Zigic

Учительница из штата Новый Южный Уэльс в Австралии совратила своего ученика и назвала себя невиновной. Об этом пишет NBN News.
По данным следствия, 29-летняя Зои Ходжес минимум пять раз вступила в половой контакт с 17-летним учеником. Интимные отношения продолжались с июня по август 2023 года.

Ходжес арестовали в декабре того же года. На заседании 17 декабря этого года она заявила о своей невиновности. Следующее заседание назначено на февраль 2025 года.

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#учитель
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В Московской области два массовых ДТП с 12 машинами
19 декабря 2024, 02:14

Фото: ГУМВД Московской области

В Московской области произошло два массовых ДТП с участием 12 машин. Об этом сообщает «Подмосковская полиция»
Первая авария случилась на 22 километре трассы М9 «Балтия» в 18:35. ДТП произошло в результате столкновения пяти попутных машин. Один человек госпитализирован в больницу с телесными повреждениями.

Вторая авария зафиксирована на 27 километре этой же трассы около 20:40. В результате столкновения семи автомобилей пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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#дтп
#авария
#трассы
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Мошенники из Украины убедили россиян поджечь три автомобиля спецслужб
19 декабря 2024, 01:55

Фото: iStock/Alesmunt

Телефонные мошенники из Украины сменили тактику и заставили россиян поджечь три автомобиля спецслужб. Об этом пишет Lenta.ru.
«Злоумышленники сменили тактику, побуждая жечь машины спецслужб, хотя ранее их приоритетными целями считались административные здания», — пишут в издании.
Известно о случае поджога служебного автомобиля у Нагатинского районного суда в Москве. Как оказалось, девушка бросила в машину бутылку с горючей смесью по приказу украинских мошенников, после чего попыталась сбежать.

Подобные ситуации произошли в Бутово и Туле. В первом случае мужчина бросил коктейль Молотова в полицейскую машину, при этом параллельно ввел диалог с мошенниками. Уже в Туле был подожжен полицейский микроавтобус, припаркованный у отдела МВД.

По информации telegram-канала Mash, жертвам внушали, что проводится операция по поимке преступников. Если раньше обманутых граждан убеждали поджигать административные здания, то теперь мошенники сменили тактику и переключились на машины спецслужб.

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#мошенники
#поджог
#украина
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Седокова оплатит похороны покончившего с собой Яниса Тиммы
19 декабря 2024, 00:32

Анна Седокова и Яннис Тимма (Фото ВК/Анна Седокова)

Певица Анна Седокова взяла на себя расходы, связанные с транспортировкой тела и организацией похорон Яниса Тиммы. Об этом сообщает kp.ru.
Как пишут в издании, на связь с журналистами вышла директор певицы Анна Чернявская. Она заявила, что Седокова оплатит все финансовые расходы, связанные с транспортировкой на родину и дальнейшей организацией похорон Яниса Тиммы. Также финансовые расходы на себя взяли представители последней команды Янниса Alikson Team.

Тело баскетболиста Янниса Тиммы было найдено в ночь с 16 на 17 ноября. Он покончил с собой после тяжелого развода с певицей Анной Седоковой. Спортсмен часто намекал о своих намерениях совершить суицид.

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#расходы
#суицид
#баскетбол
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В результате столкновения поездов в Мурманской области с рельсов сошли 19 вагонов
ТАСС: после крушения поездов в Мурманской области с рельсов сошли 19 вагонов
18 декабря 2024, 23:46

Фото: iStock/Vadim Serebrenikov

В результате столкновения поездов в Кандалакшском районе Мурманской области с рельсов соли 19 вагонов. Об этом сообщает ТАСС.
«19 вагонов сошли с рельсов при столкновении пассажирского поезда с грузовым составом в Мурманской области», — передает агентство.

Также отмечается, что 15 вагонов грузовых. В результате происшествия пострадали 17 человек, в том числе три ребенка. Одна из женщин умерла по дороге в больницу. По предварительным данным, причиной кружения стала неисправность грузового состава. Задержан водитель грузового поезда и его помощник. Предполагается, что они вышли из локомотива, оставив кабину без присмотра.

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#поезда
#чп
#происшествия
#ржд
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Жена пострадавшего от нападения тигра рассказала, как спасся муж
Жена пострадавшего от нападения тигра: зверь набросился, когда мы вышли из бани
18 декабря 2024, 23:43

Фото: iStock/Anupam Roy

Жена пострадавшего от нападения тигра на базе отдыха в Хабаровском крае рассказала, как это произошло, и как мужу удалось спастись. По ее словам, зверь набросился на ее супругу, когда они вышли из бани, чтобы искупаться в чане.
«Муж сильно закричал. Я обернулась — увидела только что-то большое и пушистое. Мы с детьми запрыгнули в чан и тоже стали кричать. Тигр отпрыгнул в сторону и лег, наблюдая за нами, а потом снова подошел к чану», — рассказала женщина в беседе с RT.
К счастью, тигра отпугнул владелец базы отдыха, который прибежал на крики мужчины. Сейчас в регионе возбуждено уголовное дело по факту нападения дикого животного.

В то же время еще одно уголовное дело по факту нападения животного возбудили в Кемеровской области. Там, как сообщает «Сiбдепо», стая бродячих собак набросилась на женщину, повалила на землю и покусала. К счастью, ей удалось отбиться и сбежать.
«Сегодня в 07:20 возле магазина «Реал» на улице Тельмана, Кировский район, на мою жену напали бездомные собаки. Укусили, повалили на землю, однако она смогла отбиться и встать, быстро перешла дорогу, они отстали и побежали с лаем на ул. Бурденко», — приводят в издании комментарий мужа пострадавшей.
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Известно число пострадавших в крушении поездов под Мурманском
ТАСС: в крушении поездов под Мурманском пострадало 17 человек
18 декабря 2024, 23:22

Фото: iStock/Motortion

В результате столкновения грузового состава с пассажирским поездом в Мурманской области пострадало 17 человек. Об этом сообщает ТАСС.
«В поезде находились 326 пассажиров. По оперативным данным Минздрава, пострадали 17 человек, в том числе три ребенка», — передает агентство.

Столкновения пассажирского поезда №11 Мурманск — Санкт-Петербург и грузового состава произошло в Кандалакшском районе в 16:15 по московскому времени. Одна из пострадавших умерла в машине скорой помощи. По предварительным данным, причиной кружения стала неисправность грузового состава.

Задержан водитель грузового поезда и его помощник. Предполагается, что они вышли из локомотива, оставив кабину без присмотра. На данный момент в регионе полностью остановлено движение поездов.

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#поезда
#чп
#авария
#ржд
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