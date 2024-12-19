На Украине силовики проводят обыски у моделей OnlyFans

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Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины начали проводить обыски у моделей OnlyFans. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Как поясняют в издании, разрешение на обыск Бюро получило после решения суда. Силовики будут запрашивать у моделей имя, фамилию, отчество, дату рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и другую информацию о платном контенте. Причиной для проведения обысков стало заведение уголовного дела по статье: «уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах».
В издании nv.ua рассказывают, что следователи пришли с обыском к модели из Одессы. О ней им удалось узнать благодаря мастеру маникюра, чьей клиенткой является девушка. В результате обыска у подозреваемой изъяли смартфон iPhone 15 PRO.
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