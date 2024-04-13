На Украине собираются судить мужчину за советские открытки

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Полиция Одесской области задержала мужчину, у которого были обнаружены поздравительные открытки советского периода. Теперь одесситу грозит уголовное преследование по ст. 436-1 УК Украины о запрете коммунистической символики. Об этом информирует в своем Телеграм-канале Патрульная полиция региона.
Инцидент произошел во время патрулирования, когда инспекторов привлекло поведение мужчины, который якобы начал вести себя агрессивно и попытался скрыться при их приближении.
Следователи, которые были вызваны на место происшествия, обязаны установить все обстоятельства и принять решение о возможном уголовном преследовании. До суда мужчину задержали.
Напомним, после государственного переворота 2014 года на Украине приняли закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов». С того времени в государстве началась, в частности, борьба с символикой и памятниками времён СССР.
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«Во время экологической проверки было обнаружено множество открыток с символикой коммунистического режима», — сообщает полиция.
Следователи, которые были вызваны на место происшествия, обязаны установить все обстоятельства и принять решение о возможном уголовном преследовании. До суда мужчину задержали.
Напомним, после государственного переворота 2014 года на Украине приняли закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов». С того времени в государстве началась, в частности, борьба с символикой и памятниками времён СССР.
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Алина Юрчак