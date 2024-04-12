В Подмосковье задержали злоумышленника, облившего кислотой женщину и девочку

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Сотрудники полиции задержали в Подмосковье предполагаемого злоумышленника, облившего едкой жидкостью женщину и несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области.
«Подмосковные полицейские задержали 31-летнего жителя посёлка Монино. Нападения произошли там же вечером 10 апреля. Сначала злоумышленник прошёл мимо женщины, развернулся, догнал её и выплеснул из ёмкости в лицо неизвестную жидкость. Пострадавшая с ожогами глаз была доставлена в больницу. На соседней улице мужчина облил из шприца несовершеннолетнюю. Она госпитализирована с химическим ожогом ноги», – уточнили в полиции.Правоохранители установили предполагаемого подозреваемого и задержали его на территории городского округа Люберцы. В ближайшее время мужчину планируют доставить в следственные органы.
Ранее сообщалось, что после двух инцидентов с неизвестной жидкостью следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».
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