На Украине солдат ВСУ отрубил голову пятилетней девочке

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Страшный эпизод произошёл в Берёзовском районе Одесской области Украины. Нетрезвый мужчина топором отрубил голову пятилетней девочке.
О происшествии сообщила Национальная полиция Украины в своей социальной сети. По информации ведомства, мужчина всю ночь употреблял алкогольные напитки. Утром проснулась пятилетняя внучка его сожительницы и, видимо, чем-то ему помешала, потому что он взял топор и отрубил девочке голову. Отмечается, что в доме в это время находились и другие дети.
Немного протрезвев от содеянного и осознав, что натворил, украинец сам вызвал полицию, а затем попытался свести счёты с жизнью. Но его задержали и оказали медицинскую помощь. Позже стало известно, что мужчина является военнослужащим ВСУ и приехал домой в отпуск.
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Александр Бойцов