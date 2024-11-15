Пленный ВСУ рассказал о пьянстве среди солдат и отсутствии командования

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
Военный ВСУ из-за пьянства забыл, где именно находился в Курской области. Об этом пишет ТАСС.
Военный Вооруженных сил Украины Александр Раполюк, который был взят в плен в Курской области, поделился подробностями о жизни своей группы. В беседе с ТАСС, он признался, что не может вспомнить название населенного пункта, где базировалась его группа, так как забыл его название после употребления алкоголя.
Раполюк отметил, что, несмотря на строгие наказания за пьянство на службе, включая значительные штрафы, случаи употребления алкоголя среди солдат все же имели место. Кроме того, военнослужащий указал на отсутствие командования рядом с ними. По его словам, взводный очень часто куда-то уезжал и солдаты этим пользовались.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что инструктор из США учил солдат ВСУ избегать контактов с местными и держать оружие наготове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Раполюк отметил, что, несмотря на строгие наказания за пьянство на службе, включая значительные штрафы, случаи употребления алкоголя среди солдат все же имели место. Кроме того, военнослужащий указал на отсутствие командования рядом с ними. По его словам, взводный очень часто куда-то уезжал и солдаты этим пользовались.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что инструктор из США учил солдат ВСУ избегать контактов с местными и держать оружие наготове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова