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На Украине сотрудник военкомата стрелял по убегавшему мужчине

Фото: iStock/ipopba

Фото: iStock/ipopba

В Киевской области сотрудник военкомата стрелял по убегавшему от него мужчине. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Паблики утверждают, что на видео сотрудник ТЦК стреляет в грузчика на складах в Киевской области», — говорится в Telegram-канале издания.
Это произошло в селе Счастливое.



Позже в полиции заявили, что стрелял по мужчине не сотрудник ТЦК, а представитель добровольческого формирования территориальной общины. Там же уточнили, что мужчина не пострадал.

При этом украинское Минобороны сообщило, что изучает информацию об инциденте с применением оружия именно сотрудником ТЦК. Если будет установлен факт превышения им служебных полномочий, материалы направят в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

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«Делить надо на 129»: в РФ оценили новый план Зеленского
Депутат ГД Колесник: сложно воспринимать новый план Зеленского серьезно
15 ноября 2024, 17:19

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Новый план Владимира Зеленского сложно воспринимать всерьез, считает член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник в разговоре с изданием «Лента.ру».
«Это уже 158-й план Зеленского на этой неделе, и потом, когда он говорит слово «план», мне кажется, что он чего-то просит. К его плану относиться всерьез сложно. Смысла, я думаю, там точно не найти и делить надо на 129 все, что в этом плане написано. Зеленский — это просроченный президент. Весной они собираются делать выборы, он точно не будет президентом, это к бабушке не ходи. Думаю, этот план не последний, думаю, будет еще штук 100 этих планов, бумага стерпит», — прокомментировал парламентарий.
Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. По конституции Украины, власть в республике принадлежит сейчас Верховной раде, однако Зеленский ввел военное положение, что мешает провести выборы в стране.

Одним из предвыборных обещаний Зеленского было завершить конфликт в Донбассе, но, придя к власти, он продолжил риторику своих предшественников.

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#россия
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#война
#сво
#конфликт
#владимир зеленский
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«Хочет отдать ребенка»: почему в ЕС паникуют из-за Украины
Экс-советник НАТО: ЕС паникует из-за возможного ухода США с Украины при Трампе
15 ноября 2024, 16:59

Фото: istockphoto/rarrarorro

Евросоюз (ЕС) паникует, что с приходом к власти республиканца Дональда Трампа Вашингтон целиком переложит на Европу всю ответственность за помощь Киеву. Такое мнение выразил экс-советник НАТО Жак Бо в беседе с YouТube-каналом Deep Dive.
«Ну, очевидно, что Трамп <…> хочет отстранить Соединенные Штаты от этого конфликта. Я имею в виду, что у него просто экономический взгляд на это. <…> Вот почему у нас паника здесь в Европе: Трамп хочет отдать ребенка (Украину. — Прим. ред.) европейцам», — прокомментировал эксперт.

Собеседник подчеркнул, что у Европы нет ресурсов, чтобы помогать Украине на долгосрочной основе — ни финансовых, ни военных. Бо заключил, что придется рано или поздно решать конфликт политически.

Ранее сообщалось, какой план провалился у США.

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#украина
#война
#сво
#конфликт
#ес
#новости
#дональд трамп
#нато
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«Можно обескровить ее»: на Западе высказались о России и об СВО на Украине
Профессор Миршаймер: план США нанести удар по РФ через Украину провален
15 ноября 2024, 16:19

Фото: istockphoto/IherPhoto

Штаты не смогли ослабить РФ через Украину, заявил политолог из США, профессор Джон Миршаймер в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
«Я не понимаю, почему мы не признаем, что есть пределы того, что можно сделать с помощью военной силы. Идея о том, что можно нанести удар по России, можно обескровить ее на Украине, — все эти идеи не привели ни к чему, кроме провала», — прокомментировал эксперт.
Миршаймер добавил, что этот путь бессмысленный и обратил внимание, что РФ побеждает в боях, а также способна продвинуться и дальше.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Ранее сообщалось, ​из-за чего на Западе забили тревогу.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
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ВСУ вывезли на Украину 23 жителя Курской области, в том числе новорождённого
Омбудсмен Москалькова: 23 жителя Курской области вывезли на Украину
15 ноября 2024, 16:03

Татьяна Москалькова (Фото: kremlin.ru)

На территорию Украины из Курской области насильно вывезены 23 россиянина. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, ее слова приводит РИА Новости.
Ранее Москалькова сообщала, что на территории Сумской области Украины найдены 13 россиян, которых насильно переместили из Курской области. Она уточнила, что российская сторона пытается вернуть их на родину.

«Сегодня мы установили большее количество. Я уже называю не 13, а 23 человека, в отношении которых нами установлены достоверные сведения о том, что они находятся в Сумской области», — заявила Москалькова.

Она уточнила, что среди вывезенных россиян на территории Украины находятся новорожденный ребенок, бабушка с трехлетней девочкой, инвалид и пожилые люди.

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#новорождённый
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Подполье сообщило об ударе по ВСУ в Красном Лимане
Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по пункту дислокации ВСУ в Красном Лимане
15 ноября 2024, 15:53

Фото: iStock/aapsky

Пункт временной дислокации ВСУ был поражен в результате удара в Красном Лимане ДНР. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. По его словам, около 13:45 «прилетело в микрорайон Южный».
«По информации агентуры, удар пришелся по пункту временной дислокации ВСУ в районе Краснолиманского медицинского колледжа», — передал он.\
Ранее Лебедев сообщал, что пророссийское подполье совершило диверсию на электроподстанции «Сергеевка» в Черниговской области, обесточив украинский зенитно-ракетный комплекс и оставив без связи станцию войск связи ВСУ. Диверсия, по его информации, была проведена за два часа до удара по военным объектам в Киевской области.

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#комплекс
#всу
#удар
#рф
#диверсия
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США получит доказательства о концлагере в штаб-квартире СБУ
Депутат Рады пообещал передать посольству США документы о концлагере СБУ
15 ноября 2024, 15:30

Фото: iStock/nito100

Депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, пообещал передать посольству США на Украине документы с доказательствами о концлагере в штаб-квартире СБУ. Об это он заявил в своем телеграм-канале. Ранее он писал, что пыточную организовали в 2022 году в главном офисе СБУ в Киеве.
«Дал команду передать все документы о концлагере, действовавшем в СБУ за деньги американских налогоплательщиков, в посольство США на Украине», — написал он.
По информации Дубинского, что в создании концлагеря участвовали бывший глава СБУ Иван Баканов и тогдашний его заместитель Василий Малюк*.

Напомним, Дубинский заявлял, что по данным свидетеля, помещение было в главном офисе спецслужбы в Киеве на Владимирской улице, 33, куда доставлялись люди для внесудебных допросов и пыток.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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#посольство
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В США сделали шокирующее заявление о мобилизации на Украине
Госдеп: паспорт США не поможет украинцам от мобилизации
15 ноября 2024, 15:06

Фото: istockphoto/Evgenia Parajanian

Украинцы с гражданством США не спасутся от мобилизации в республике, поскольку действует военное положение, сообщили в американском Госдепе.
«Украинское законодательство не признает двойное гражданство, и Украина не признает ваше гражданство США, если вы также являетесь гражданином Украины. К гражданам с двойным гражданством в Украине будут относиться как к гражданам Украины, и при въезде и выезде из страны они должны будут использовать украинский паспорт», — прокомментировали в пресс-службе.
Причем это касается и американских граждан с паспортом Украины, отметили в Госдепе. Американцам, связанным с Украиной, рекомендовано перед поездкой проконсультироваться с украинским консульством.

Мобилизация на Украине началась в конце февраля 2022 года и постоянно ужесточается.

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#сша
#украина
#война
#сво
#мобилизация
#новости
#паспорт
#госдеп
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«Недоумение»: в России оценили новый «план стойкости» Зеленского
Рогов: трансформация нового плана Зеленского вызывает недоумение
15 ноября 2024, 14:41

Владимир Зеленский

Новый «план стойкости» Владимира Зеленского вызывает недоумение. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.
Ранее Зеленский сообщил о скором представлении нового плана для Украины, «плана стойкости», который будет состоять из 10 пунктов, охватывающих вопросы безопасности, энергетики, вооружений и культурного суверенитета.

«Новый план Зеленского вызывает недоумение по той простой причине, что буквально вчера у него был план победы, а теперь план стойкости. Что произошло за этот короткий период, если собирающийся побеждать человек теперь надеется хотя бы выстоять?» — отметил Рогов.

По его словам, победа, превращающаяся в предательство, является традицией украинской политики. Он добавил, что в озвученных Зеленским различных вариантах плана можно запутаться.

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#зеленский
#рогов
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На Западе забили тревогу из-за ситуации под Купянском
Меркурис: российские войска стремительно теснят ВСУ под Купянском
15 ноября 2024, 14:23

Фото: iStock/Diy13

Британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что российские военные активно теснят ВСУ в районе Купянска. Такое заявление он сделал в своем блоге на YouTube.
По его словам, силы РФ стремительно сжимают позиции украинских войск в этом регионе, вскоре вся территория к востоку от реки Оскол и к югу от Купянска окажется под полным контролем России. Меркурис отметил, что зона, контролируемая ВСУ вблизи города, быстро уменьшается.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины усилили огневые удары по населенным пунктам на Купянском направлении. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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