На Украине сотрудник военкомата стрелял по убегавшему мужчине

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В Киевской области сотрудник военкомата стрелял по убегавшему от него мужчине. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
«Паблики утверждают, что на видео сотрудник ТЦК стреляет в грузчика на складах в Киевской области», — говорится в Telegram-канале издания.Это произошло в селе Счастливое.
Позже в полиции заявили, что стрелял по мужчине не сотрудник ТЦК, а представитель добровольческого формирования территориальной общины. Там же уточнили, что мужчина не пострадал.
При этом украинское Минобороны сообщило, что изучает информацию об инциденте с применением оружия именно сотрудником ТЦК. Если будет установлен факт превышения им служебных полномочий, материалы направят в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.
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