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Бывший украинский депутат Овчаренко и командир бригады ВСУ Кожемяко подозреваются в торговле наркотиками в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщило УВД российской военно-гражданской администрации Харьковской области.
В своём телеграм-канале представители ведомства написали, что во время обыска в доме жителя села Пыльное были обнаружены доказательства хранения и употребления наркотиков военнослужащими 13-й бригады «Хартия». Известно, что медикаменты поступали по линии благотворительной организации World Central Kitchen через волонтёров украинского фонда «Харьковщина в сердце», руководит которым бывший местный депутат гражданин Украины Руслан Овчаренко.
Установлено, что Овчаренко сотрудничал с командиром бригады «Хартия» Всеволодом Кожемяко. Тот через своих бойцов, используя связи в Службе безопасности Украины (СБУ), организовывал транспортировку наркотиков через фронт.
Управлением внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области в отношении Овчаренко и Кожемяко возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества и незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотических средств в особо крупных размерах.
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Установлено, что Овчаренко сотрудничал с командиром бригады «Хартия» Всеволодом Кожемяко. Тот через своих бойцов, используя связи в Службе безопасности Украины (СБУ), организовывал транспортировку наркотиков через фронт.
Управлением внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области в отношении Овчаренко и Кожемяко возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества и незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотических средств в особо крупных размерах.
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Александр Бойцов