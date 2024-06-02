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На Украине сообщили о гибели 45 уклонистов при попытке побега из страны

Госпогранслужба Украины: 45 уклонистов погибли при побеге из страны
02 июня 2024, 05:06
Фото: iStock/Михаил Руденко

Фото: iStock/Михаил Руденко

Около 45 граждан Украины, бежавших от мобилизации, погибли при попытке бежать из страны через горы и реки, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Отмечается, что это только подтвержденные факты. Департамент уверен, что фактическое число погибших гораздо больше.

По данным Государственной пограничной службы, пограничники неоднократно находили тела в реках и горах на границе с Европейским Союзом. Пресс-служба назвала таких граждан «жертвами авантюризма или трусости». Отмечается, что только в течение мая десять человек погибли при попытке переплыть пограничную реку Тису.



Ранее стало известно, что украинские пограничники задержали четырех человек, которые пытались бежать из страны в Румынию на надувных детских кругах. По данным ведомства, уклонисты из Львовской, Закарпатской и Тернопольской областей Украины хотели попасть в Румынию по реке Тиса.

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#реки
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#пограничники
В Белгороде прозвучала серия взрывов
В Белгороде прозвучала серия взрывов, запущена сирена
02 июня 2024, 06:20

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Белгороде произошла серия взрывов, в городе запущена сирена, передает РИА Новости.
Отмечается, что взрывы в небе различной интенсивности произошли в районе Харьковской горы во время сигнала о ракетной опасности.

Ранее военный эксперт Дандыкин назвал условия прекращения обстрелов Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ). По его словам, они будут остановлены после установки контроля над населенным пунктом Казачья Лопань.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что шесть населенных пунктов региона остались без электричества после обстрелов украинскими войсками. По его словам, аварийная бригада приступит к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России.

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На Украине сообщили о гибели 45 уклонистов при попытке побега из страны
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#минобороны рф
#вячеслав гладков
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Подготовка теракта и оборот оружия: в чем обвиняют сотрудников «Крокуса»
02 июня 2024, 06:05

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Суд в Москве арестовал 18 человек по делу от терактов в концертном зале «Крокус Сити Холла». Согласно постановлению Басманного суда, еще два человека находятся под подпиской о невыезде. В документе сообщается о возбуждении нескольких уголовных дел по статьям о террористическом акте, приготовлении к теракту, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. О том, в отношении кого и за что проходит судебный процесс – в материале «Радио 1».

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников «Крокуса»


1 июня стало известно о возбуждении уголовного дела Следственным комитетом (СК) России по отношению к двум сотрудникам концертного зала. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В данный момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, они категорически отрицают свою вину. В то же время следствие не до конца убеждено в виновности обвиняемых.

Главная претензия к сотрудникам концертного зала сводится к тому, что многие зрители не имели возможность покинуть «Крокус», поскольку пожарные выходы из здания были перекрыты. По словам фигурантов дела, пожарные выходы, напротив, были открыты, но террористы заблокировали пути отхода.


ФСБ раскрыла одну из целей теракта


Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что одна из целей теракта в «Крокус Сити Холле» заключалась в желании нанести ущерб отношениям России и стран СНГ.

По его словам, заказчики теракта стремились к нанесению ущерба взаимоотношениям при помощи релегиощных и национальных факторов. бортников отметил, что расследование данного дела осуществлялось в сотрудничества со спецслужбами и правоохранительными органами таких государства, как Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.


В апреле президент России Владимир Путин также отозвался о цели теракта в «Крокусе», заявив, что заказчики теракта пытались нанести ущерб единству и целостности России.

«Главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается. Их нет!» – заявил глава государства.

Также российский лидер подчеркнул, что Россия как пример межконфессионального единства и согласия не может числиться объектом нападений со стороны исламских фундаменталистов и радикалов.

Причастность Украины к теракту


Директор ФСБ заявил, что украинская военная разведка имеет непосредственное отношение к теракту в концертном зале. Бортников сказал,что расследование инцидента продолжается.

https://radio1.ru/news/politika/v-fsb-zayavili-o-prichastnosti-razvedki-ukraini-k-teraktu-v-krokuse/">
В ФСБ заявили о причастности разведки Украины к теракту в «Крокусе»
В ФСБ заявили о причастности разведки Украины к теракту в «Крокусе»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в апреле заявила,что следы,обнаруженные в терактах, ведут к Украине.

«Следствие идет. Наши правоохранительные органы, руководство соответствующих структур заявили о том, что следы ведут, к сожалению, на Украину. Почему я говорю к сожалению? Потому что это требует большей глубинной работы», – отметила официальный представитель Министерства иностранных дел России.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, считает, что нет никаких сомнений в прямой причастности Украины к теракту в подмосковном концертном зале.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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#украина
#александр бортников
#фсб
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В ФСБ заявили о причастности разведки Украины к теракту в «Крокусе» Официальный представитель МИД России Мария Захарова в апреле заявила,что следы,обнаруженные в терактах, ведут к Украине.«Следствие идет. Наши правоохранительные органы, руководство соответствующих структур заявили о том, что следы ведут, к сожалению, на Украину. Почему я говорю к сожалению? Потому что это требует большей глубинной работы», – отметила официальный представитель Министерства иностранных дел России.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, считает, что нет никаких сомнений в прямой причастности Украины к теракту в подмосковном концертном зале.Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.Читайте также:Суд арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокусе»Суд признал 1700 человек потерпевшими по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»В Минобороны Франции заявили о помощи России в вопросе по «Крокусу»"/>
КНДР запустила 600 наполненных навозом воздушных шаров в Южную Корею
Yonhap: КНДР запустила 600 воздушных шаров с навозом в сторону Южной Кореи
02 июня 2024, 05:51

Фото: iStock/Siarhei Khaletski

КНДР начиная с 14:00 по московскому времени 1 июня запустила в Южную Корею около 600 воздушных шаров с навозом, сообщило информационное агентство Yonhap.
Отмечается, что речь идет об уже обнаруженных военными воздушных шарах. Небесные объекты были зарегистрированы в столичном регионе, в том числе в провинции Кенгидо.

29 мая Северная Корея отправила в Южную более 150 воздушных шаров с мусором. Недавно официальные лица КНДР объявили, что будут реагировать на распространение в Сеуле пропагандистских материалов, в том числе листовок с критикой Ким Чен Ына.

После инцидента заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заявила, что этот акт является свободой слова Пхеньяна и правом, которое Сеул должен уважать. Она добавил, что действия Северной Кореи являются «даром искренности» в отношении «призраков либеральной демократии».

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#кндр
#южная корея
#воздушные шары
#мусор
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В Нижний Новгород доставили пострадавших при взрыве газа в Грозном
МЧС России доставил в Нижний Новгород пострадавших по время взрыва в Грозном
02 июня 2024, 03:18

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Спецборт МЧС России доставил в Нижний Новгород пятерых человек, пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Грозном, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
30 мая пострадавшие получили ожоги по причине взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме. В результате инцидента пострадали один взрослый и четыре несовершеннолетних. Уточняется, что взрыв произошел из-за утечки бытового газа из резинового шланга.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожно»).

Ранее в городе Боровичи Новгородской области произошел взрыв бытового газа в жилом доме. В результате взрыва частично обрушилась крыша здания, в результате чего пострадали два человека.

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#пострадавший
#нижний новгород
#взрыв бытового газа
#жилой дом
#уголовное дело
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«Хезболла» заявила об ударе по израильским позициям
02 июня 2024, 02:09

Фото: iStock/Tomas Ragina

Ливанское движение «Хезболла» в субботу, 1 июня, десять раз атаковало израильские позиции, заявили представители организации, передает РИА Новости.
Отмечается, что удары пришлись на восточное и западное направления, для атаки использовалось ракетное вооружение.

Ранее, в январе, министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб предупредил Израиль, что война не будет казаться ему пикником. Он призвал к прекращению боевых действий в секторе Газа.

В начале года IDF (Силы обороны Израиля) сообщали о целенаправленных ударах по позициям ливанской группировки. По словам главы Министерства обороны страны Йоава Галанта, Израиль готовится к военным операциям на границе с Ливаном. Для этого военнослужащие и техника были переброшены на север страны. По словам израильского министра, боевые действия начнутся в ближайшее время.

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#израиль
#сектор газа
#удар
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В Ростовской области вспыхнул лесной пожар, огонь стремительно распространяется
МЧС: площадь лесного пожара в Ростовской области достигла 43,2 гектара
01 июня 2024, 22:45

Фото: iStock/Tomas Ragina

Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 43,2 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Отмечается, что сообщение о пожаре в Ефремово-Степановском участковом лесничестве поступило в МЧС в 15:15. На тот момент площадь пожара составляла 15 гектаров.

Затем, к 21:00, огонь охватил уже 37 гектаров, после чего по состоянию на 22:00 пожар разгорелся на территории в 43,2 гектара.

В ведомстве сообщили, что в тушении задействованы 120 единиц пожарной техники и 400 специалистов. Помимо машин, пожар тушат с вертолёта Ми-8 МЧС России, который осуществил 12 сбросов воды общим объёмом 42 тонны.

По предварительным данным, возгорание началось после удара молнии. Позднее специалисты выяснят точную причину пожара.

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#ростовская область
#лесные пожары
#мчс
#возгорание
#вертолёт
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В Рязани вооружённые люди ворвались на территорию завода «Рязцветмет», звучат взрывы
Вооруженные люди штурмуют завод «Рязцветмет» в Рязани
01 июня 2024, 20:39

Фото: iStock/Konstantin Shashkov

Вооружённые люди штурмуют завод «Рязцветмет» в Рязани. Об этом сообщает портал YA62.
Отмечается, что на месте раздаются взрывы. Для захвата предприятия, по предварительным данным, используются гранаты со слезоточивым газом.

Также на территории завода работает трактор, который повалил завод.

Напомним, что ситуация с заходом вооружённых людей на территорию завода «Рязцветмет» продолжается уже несколько месяцев. Руководили и сотрудники предприятия направили губернатору региона Павлу Малкову письмо, в котором сообщили, что завод подвергся действиям, которые можно трактовать исключительно как рейдерский захват.

Власти Рязанской области никак не комментировали данную ситуацию.

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#рязанская область
#оружие
#завод
#взрывы
#предприятие
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Суд арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокусе»
01 июня 2024, 19:46

Фото: iStock/artisteer

Басманный районный суд Москвы арестовал 18 человек по обвинению в причастности к нападению террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом сообщается в постановлении суда.
Отмечается, что всего по уголовному делу в качестве обвиняемых были привлечены 20 лиц, 18 из которых заключили под стражу, а в отношении двоих была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В постановлении уточняется, что после теракта в подмосковном концерном зале были возбуждены уголовные статьи по нескольким статьям: о террористическом акте, приготовлении к теракту, участии в деятельности террористической организации, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Также фигуранты дела обвиняются в причастности к деятельности запрещённой организации «Вилаят Хорасан», являющейся частью ИГИЛ*.

Кроме того, вместе с указанными делами было возбуждено уголовное дело о не отвечающем требованиям безопасности оказании услуг.

Вместе с тем, было предъявлено обвинение начальнику пожарной охраны и ответственному за противопожарную безопасность «Крокуса» по статье о халатности.

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*запрещённые в России террористические организации
#крокус сити холл
#теракт
#арест
#суд
#уголовное дело
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Обвиняемой в дискредитации ВС РФ педиатру Буяновой передали в СИЗО 20 кг соли
01 июня 2024, 19:21

Фото: iStock/fotoember

Экс-педиатру Надежде Буяновой, которую обвиняют в дискредитации ВС РФ и насмешках над сыном участника СВО, передали в СИЗО 20 килограммов соли. Об этом рассказал её адвокат Оскар Черджиев.
По его словам, если руководство изолятора учтёт эту посылку, то лимит на получение передач у Буяновой будет исчерпан. В связи с этим Черджиев собирается написать заявление на отправителя для проведения проверки его личности и цели передачи такого количества пищевой соли в СИЗО.

Адвокат рассказал «Газете.Ru», что мужчина не числится среди знакомых Буяновой и ни разу не присутствовал на слушаниях по её делу. Черджиев убеждён, что это злоумышленник.

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