На Украине сообщили о гибели 45 уклонистов при попытке побега из страны

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Около 45 граждан Украины, бежавших от мобилизации, погибли при попытке бежать из страны через горы и реки, сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Отмечается, что это только подтвержденные факты. Департамент уверен, что фактическое число погибших гораздо больше.
По данным Государственной пограничной службы, пограничники неоднократно находили тела в реках и горах на границе с Европейским Союзом. Пресс-служба назвала таких граждан «жертвами авантюризма или трусости». Отмечается, что только в течение мая десять человек погибли при попытке переплыть пограничную реку Тису.
Ранее стало известно, что украинские пограничники задержали четырех человек, которые пытались бежать из страны в Румынию на надувных детских кругах. По данным ведомства, уклонисты из Львовской, Закарпатской и Тернопольской областей Украины хотели попасть в Румынию по реке Тиса.
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По данным Государственной пограничной службы, пограничники неоднократно находили тела в реках и горах на границе с Европейским Союзом. Пресс-служба назвала таких граждан «жертвами авантюризма или трусости». Отмечается, что только в течение мая десять человек погибли при попытке переплыть пограничную реку Тису.
Ранее стало известно, что украинские пограничники задержали четырех человек, которые пытались бежать из страны в Румынию на надувных детских кругах. По данным ведомства, уклонисты из Львовской, Закарпатской и Тернопольской областей Украины хотели попасть в Румынию по реке Тиса.
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Александр Климов