На Украине сообщили об исчезновении икон из Почаевской лавры

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Комиссия Министерства культуры и информационной политики сообщила, что из Свято-Успенской Почаевской лавры пропало значительное количество ценных икон, передает агентство «Укринформ» в Telegram.
Отмечается, что данные иконы зафиксировали паспортами памятников культурного наследия и инвентарной описью, составленными в 1967 году. Также был выявлен ряд нарушений. В частности, на памятниках были обнаружены признаки несанкционированного ремонта, возведения пристройки и реставрации без соответствующего разрешения.
Свято-Успенская Почаевская лава был обвинена в ненадлежащем содержании памятников и нарушении закона «Об охране культурного наследия». Комиссия рекомендовала до 1 декабря провести инвентаризацию шести археологических объектов и поставить вопрос о расторжении договора о безвозмездном использовании территории с Украинской православной церковью .
В прошлом месяце Министерство культуры Украины совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) и Службы безопасности Украины (СБУ) начали проверку Почаевской лавры, здания которого арендует Украинская православная церковь (УПЦ).
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Свято-Успенская Почаевская лава был обвинена в ненадлежащем содержании памятников и нарушении закона «Об охране культурного наследия». Комиссия рекомендовала до 1 декабря провести инвентаризацию шести археологических объектов и поставить вопрос о расторжении договора о безвозмездном использовании территории с Украинской православной церковью .
В прошлом месяце Министерство культуры Украины совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) и Службы безопасности Украины (СБУ) начали проверку Почаевской лавры, здания которого арендует Украинская православная церковь (УПЦ).
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Александр Климов