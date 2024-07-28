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На Украине сообщили об исчезновении икон из Почаевской лавры

28 июля 2024, 02:26
Фото: iStock/Oleksandr Yakoniuk

Фото: iStock/Oleksandr Yakoniuk

Комиссия Министерства культуры и информационной политики сообщила, что из Свято-Успенской Почаевской лавры пропало значительное количество ценных икон, передает агентство «Укринформ» в Telegram.
Отмечается, что данные иконы зафиксировали паспортами памятников культурного наследия и инвентарной описью, составленными в 1967 году. Также был выявлен ряд нарушений. В частности, на памятниках были обнаружены признаки несанкционированного ремонта, возведения пристройки и реставрации без соответствующего разрешения.

Свято-Успенская Почаевская лава был обвинена в ненадлежащем содержании памятников и нарушении закона «Об охране культурного наследия». Комиссия рекомендовала до 1 декабря провести инвентаризацию шести археологических объектов и поставить вопрос о расторжении договора о безвозмездном использовании территории с Украинской православной церковью .



В прошлом месяце Министерство культуры Украины совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) и Службы безопасности Украины (СБУ) начали проверку Почаевской лавры, здания которого арендует Украинская православная церковь (УПЦ).

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#реставрация
В российском регионе алабай атаковал четыре человек
«Известия»: установлена личность хозяина алабая, покусавшего людей вблизи Твери
28 июля 2024, 04:29

Фото: iStock/Milan Krasula

Алабай напал на четырех человек в районе Твери, передают «Известия».
Инцидент произошел в субботу, 27 июля, в деревне Новенькое. Алабай напал на людей и укуси их. Пострадавшие обратились за медицинской помощью.

Информация о происшествии распространилась по сети, факт инцидента подтвердили в Следственном комитете России по региону. Хозяин собаки был установлен. По данным МВД, в настоящее время сотрудники полиции проводят осмотр места происшествия, алабай пока не пойман.

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В Мали в ходе засады погибли не менее 20 военных из ЧВК «Вагнер»
28 июля 2024, 03:04

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

По меньшей мере 20 военнослужащих погибли в результате засады, устроенной туарегскими боевиками на конвой, который принадлежал частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», передает Telegram-канал Baza.
В ходе нападения, в котором погибли от 20 до 50 человек, включая представителей ЧВК, а также военнослужащих малийской армии, туарегам удалось захватить большое количество техники, в том числе вертолет Ми-24.

Боевики также взяли в плен несколько бойцов, но военкоры утверждают, что впоследствии они были выкуплены. Среди жертв нападения – военный корреспондент и создатель Telegram-канала Grey Zone.

Нападение произошло в ночь с 27 на 28 июля, когда ЧВК «Вагнер» и малийские войска действовали на севере страны в пустыне, где находится оплот боевиков Координационного движения Азавад – арабского движения, связанного с «Аль-Каидой»*.

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* запрещенная в России террористическая организация
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#нападение
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В российском регионе после удара дронов загорелась нефтебаза
28 июля 2024, 02:57

Фото: istock / aapsky

В ночь на воскресенье, 28 июля, беспилотник атаковал нефтебазу в Курской области. Об инциденте сообщается в Telegram-канале Baza.
В результате происшествия загорелись три резервуара. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные бригады. Информация о пострадавших пока отсутствует

По данным того же издания, еще один беспилотник влетел в дом.

22 июля украинские беспилотники дважды пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. О первой серии взрывов в городе сообщили вечером. Позже стало известно, что произошла новая серия и нефтебаза снова подверглась атаке.

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Вертолет ЧВК «Вагнер» сбили в Африке
«ВО»: вертолет ЧВК «Вагнер» Ми-24 сбили при засаде в Мали
28 июля 2024, 01:44

Фото: istockphoto/MMADIA

Вертолет Ми-24, принадлежащий частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», был сбит в Африке. Об инциденте сообщил Telegram-канал «Военный информатор» («ВО»).
Отмечается, что вертолет был сбит зенитным огнем боевиков при попытке защитить российских бойцов. По данным RTVI, Ми-24 разбился вблизи малийского города Кидаль.

Политический консультант Игорь Дмитриев добавил, что авиация не смогла работать вследствие песчаной бури.

По данным российского военных корреспондентов, колонна бойцов ЧВК «Вагнер» во время совместной операции с малийскими войсками попала в засаду туарегов. По словам журналистки Анастасии Кашеваровой, к гибели группы причастен Герой России.

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#военкор
#мали
#вертолёт
#крушение
#военные
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Военкор и автор Telegram-канала Grey Zone погиб при засаде в Мали
Военкор погиб при засаде на ЧВК «Вагнер» в Мали
28 июля 2024, 01:39

Фото: iStock/AdrianHillman

Военный корреспондент и автор Telegram-канала «Grey Zone» погиб в результате нападения боевиков-туарегов в Мали, сообщил политический консультант и советник Игорь Дмитриев в своем Telegram-канале.
По его словам, туареги устроили засаду на вооруженные силы на севере Мали. В результате нападения, помимо военного корреспондента, погибли несколько бойцов ЧВК «Вагнер» и военнослужащие малийской армии.

Он подчеркнул, что в сети начали распространяться видео с убитыми и ранеными солдатами, некоторые из которых имеют европейскую внешность.

Нападение произошло в ночь с 27 на 28 июля. ЧВК «Вагнер» и малийские войска действовали в пустыне на севере страны, где расположены позиции кочевников-туарегов, которые претендуют на создание собственного государства Азавад на территории Мали, Нигера, Алжира, Ливии и Буркина-Фасо.

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#мали
#нигер
#военные
#военкор
#убийство
#нападение
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Герой России причастен к гибели колонны ЧВК «Вагнер» в Африке, заявила журналистка
Герой России причастен к гибели колонны ЧВК «Вагнер» в Африке, заявила Кашеварова
28 июля 2024, 01:34

Фото: iStock/zim286

Журналистка Анастасия Кашеварова рассказала о причастности Героя России к гибели конвоя, принадлежащего частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Африке. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.
Она отметила, что российские бойцы оказались в засаде.

«И у этой фатальности есть имя и фамилия, и известный позывной, и даже звезда Героя России», – подчеркнула Кашеварова.

Ранее стало известно, что в Африне уничтожен корпус ЧВК «Вагнер». Боевики арабского движения «Координация движения Азавад» устроили засаду на колонну, в рядах которой, помимо ЧВК, были и бойцы правительственных войск.

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#война
#военные
#журналист
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Появились подробности состояния летчиков разбившегося Су-34
Росавиация: летчики упавшего Су-34 обнаружены и доставлены в медучреждения МО РФ
28 июля 2024, 01:28

Фото: istockphoto/Gudella

Летчики бомбардировщика Су-34, разбившегося во время тренировочного полета в Волгоградской области, найдены. Об этом сообщил в Telegram представитель Росавиации Артем Кореняко.
Экипаж был доставлен самолетом поисково-спасательной службы Росавиации в волгоградский аэропорт Гумрак, откуда его перевезли в медицинское учреждение Министерства обороны РФ. Угрозы жизни летчикам отсутствуют.

27 июля в Волгоградской области во время планового полета потерпел крушение истребитель Су-34.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» попали в плен в Африке
«ВО»: бойцов ЧВК «Вагнер» взяли в плен боевики в Мали
28 июля 2024, 01:23

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Пять бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяли в плен боевики Мали, передает Telegram-канал ​«Военный осведомитель» (ВО).
По данным канала, несколько солдат малийской армии также являются военнопленными. Он отметил, что переговоры о выкупе пленников уже увенчались успехом.

Ранее стало известно, что африканские «вагнеровцы» понесли большие потери. Боевики арабского движения «Координация движения Азавад» устроили засаду на конвой ЧВК «Вагнери», в котором находились бойцы правительственных войск, и остановили его с помощью нескольких бомб.

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#мали
#военные
#плен
#бомба
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Колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Африке вследствие засады
«ВО»: колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Мали в результате засады
28 июля 2024, 01:17

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Конвой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» разгромили в Африке, передает Telegram-канал «Военный осведомитель» («ВО»).
Инцидент произошел в Мали, боевики арабского движения «Координация движения Азавада» организовали засаду на колонну ЧВК, а также на правительственных бойцов. Связанные с «Аль-Каидой»* группы блокировали колонну с помощью нескольких бомб, заложенных вдоль дороги.

В результате «вагнеровцы» понесли тяжелые потери.

Ранее сообщалось, что в пяти странах континента был создан «Африканский корпус» для бывших бойцов ЧВК «Вагнер». В частности, в их число вошли Буркина-Фасо, Ливия, Мали, ЦАР и Нигер.

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* запрещенная в России террористическая организация
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#мали
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