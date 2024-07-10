Представитель РПЦ Кипшидзе объяснил «обращение» Пугачевой к «терпеливому Богу»

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что певица Алла Пугачёва в своём посте об ударе по больнице использовала обороты о Боге для того, чтобы усилить негативное отношение к России, а также убедить свою аудиторию в плохом отношении к нашей стране.
«Многие уехавшие из России актёры, певцы, певицы и прочие представители творческого сообщества делают всё, чтобы убедить аудиторию в том, что они продолжают плохо относиться к России. Цель эта нравственно сомнительная, демонстрирует презрение, стремление дистанцироваться от своих соотечественников. Им всё равно, какие обороты они используют», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Кипшидзе.
Ранее юрист Илья Русяев заявил, что имущество певицы Аллы Пугачёвой при признании её иноагентом нельзя будет автоматически конфисковать, поскольку так не предусмотрено законодательством. Он пояснил, что для конфискации имущества требуется отдельное судебное постановление.
Читайте также:
Юрист Русяев объяснил, почему имущество Пугачевой нельзя конфисковать
Депутат рассказал, что может грозить Пугачевой за дискредитацию армии
«Всему есть предел»: Пугачёва — о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве
Мелисса Тимофеева