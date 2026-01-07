На Украине сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ против школьницы
В Ровно сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) использовали слезоточивый газ против подростка и пожилой женщины. Об этом пишут украинские СМИ.
Согласно полученной информации, госслужащие пытались задержать отца несовершеннолетней девушки. Мужчина сумел скрыться в подъезде собственного дома. Чтобы не допустить преследователей внутрь, девочка вместе с бабушкой заблокировали входную дверь, встав перед ней и преградив путь своими телами.
В ответ на сопротивление представители ТЦК применили газовые баллончики. Слезоточивое средство попало девочке в глаза и рот.
Отцу подростка удалось укрыться в квартире. Подробности о его дальнейшей судьбе и о состоянии пострадавших на момент публикации не уточнялись.
