Два дома пострадали под Волгоградом после атаки БПЛА ВСУ
В Волгоградской области после атаки беспилотников получили повреждения два частных дома. Об этом 7 января сообщила администрация региона в своем Telegram-канале.
По данным властей, повреждения зафиксировали в поселке Ильевка Калачевского района. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
Ранее также сообщалось, что за сутки российские военные уничтожили 106 БПЛА ВСУ.
Спецоперация России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Украинские боевики регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре. Власти РФ отмечали, что киевский режим действует террористическими методами.
Читайте также: