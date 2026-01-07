Достижения.рф

Два дома пострадали под Волгоградом после атаки БПЛА ВСУ

Фото: istockphoto/bbsferrari

В Волгоградской области после атаки беспилотников получили повреждения два частных дома. Об этом 7 января сообщила администрация региона в своем Telegram-канале.



По данным властей, повреждения зафиксировали в поселке Ильевка Калачевского района. Пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Ранее также сообщалось, что за сутки российские военные уничтожили 106 БПЛА ВСУ.

Спецоперация России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Украинские боевики регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре. Власти РФ отмечали, что киевский режим действует террористическими методами.

Никита Кротов

