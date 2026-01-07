Трамп: без моего контроля Россия прямо сейчас контролировала бы всю Украину
Президент США Дональд Трамп заявил, что без его вмешательства Россия уже контролировала бы всю территорию Украины.
Соответствующий пост 7 января американский лидер оставил в своей соцсети Truth Social.
«Без моего участия Россия сейчас контролировала бы всю Украину», — говорится в публикации.
Также Трамп выразил сомнение, что НАТО пришло бы на помощь США в случае реальной необходимости, отметив, что без участия американцев альянс не представляет угрозы ни для России, ни для Китая.
Кроме того, он заявил, что «в одиночку» остановил восемь войн, восстановил американскую армию и добился увеличения оборонных расходов союзников. По словам Трампа, единственная страна, которую Китай и Россия боятся и уважают, — это США при его руководстве.
6 января «коалиция желающих» подписала декларацию о развертывании военных на Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон уточнил, что документ детально описывает элементы гарантий безопасности, а участники договорились создать единый координационный центр.