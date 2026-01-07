Захарова высказалась о требовании Мерца к Зеленскому про выезд украинцев в ЕС
Канцлер Германии Фридрих Мерц, говоря о выезде украинских мужчин в Европу, фактически дал понять Владимиру Зеленскому, что тот «не всех перемолол».
Об этом 7 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Мерц будто бы задается соответствующим вопросом после масштабных поставок оружия и финансовой помощи со стороны Запада киевскому режиму.
Ранее в тот же день Мерц призвал Зеленского остановить массовый отъезд украинцев в страны Евросоюза — в частности, в Германию, Польшу и Францию. Немецкий политик отметил, что украинские власти должны создавать условия для трудоустройства своих граждан внутри страны.
