Захарова высказалась о требовании Мерца к Зеленскому про выезд украинцев в ЕС

07 января 2026, 22:35

Дипломат МИД РФ Захарова: Мерц намекнул Зеленскому, что тот «не всех перемолол»

Канцлер Германии Фридрих Мерц, говоря о выезде украинских мужчин в Европу, фактически дал понять Владимиру Зеленскому, что тот «не всех перемолол».