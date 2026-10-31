На Украине в речке обнаружили машину с детскими телами

31 октября 2026, 11:52

В Хмельницкой области Украины в реке нашли машину с телами трех детей

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Хмельницкой области Украины произошла трагедия: в реке обнаружили автомобиль с телами троих несовершеннолетних. Об этом сообщает региональное управление Национальной полиции.