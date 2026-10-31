На Украине в речке обнаружили машину с детскими телами
В Хмельницкой области Украины произошла трагедия: в реке обнаружили автомобиль с телами троих несовершеннолетних. Об этом сообщает региональное управление Национальной полиции.
По данным правоохранителей, около 16:00 сотрудники полиции нашли автомобиль в реке в соседнем селе. Внутри транспортного средства находились тела.
По предварительной информации, ДТП случилось 30 октября около 03:40. Поиски начались после того, как в полицию обратился местный житель с заявлением об исчезновении своей дочери-подростка. Выяснилось, что накануне вечером девочка ушла на день рождения к другу, откуда также пропали двое малолетних парней.
Полицейские оперативно начали поисковые мероприятия, обследовали территорию общины и ориентировали на розыск все наряды. В ходе первоочередных мер удалось установить, что незадолго до исчезновения подростки передвигались на легковом автомобиле «ВАЗ 21099». В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все детальные обстоятельства и причины смертельной трагедии.
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