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В Москве-реке нашли труп пропавшей после ссоры с возлюбленным девушки

Baza: В Москве-реке нашли тело пропавшей после ссоры с возлюбленным
Фото: медиасток.рф

Тело 30-летней Елизаветы, пропавшей после ссоры с возлюбленным, обнаружили в Москве-реке. Об этом сообщили «Базе» в столичном СК.



Девушку искали с вечера 21 октября — именно тогда она поссорилась с молодым человеком и ушла. По данным СМИ, Елизавета направлялась домой через «Берёзовый парк», после чего её никто не видел.

Водолазы нашли тело спустя шесть суток поисков в районе Живописного моста — там, где камеры видеонаблюдения в последний раз зафиксировали девушку. Тревогу поднял возлюбленный Елизаветы, который сообщил в полицию о её пропаже. Позже выяснилось, что накануне исчезновения пара поссорилась, и девушка очень расстроилась.

Ранее под Череповцом дочь бизнесмена нашла его труп с ножевыми ранениями в коттедже. Погибший занимался автомобильными стоянками и грузовыми перевозками.

Никита Кротов

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