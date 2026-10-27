В Москве-реке нашли труп пропавшей после ссоры с возлюбленным девушки

27 октября 2026, 13:37

Baza: В Москве-реке нашли тело пропавшей после ссоры с возлюбленным

Фото: медиасток.рф

Тело 30-летней Елизаветы, пропавшей после ссоры с возлюбленным, обнаружили в Москве-реке. Об этом сообщили «Базе» в столичном СК.