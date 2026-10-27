В Москве-реке нашли труп пропавшей после ссоры с возлюбленным девушки
Тело 30-летней Елизаветы, пропавшей после ссоры с возлюбленным, обнаружили в Москве-реке. Об этом сообщили «Базе» в столичном СК.
Девушку искали с вечера 21 октября — именно тогда она поссорилась с молодым человеком и ушла. По данным СМИ, Елизавета направлялась домой через «Берёзовый парк», после чего её никто не видел.
Водолазы нашли тело спустя шесть суток поисков в районе Живописного моста — там, где камеры видеонаблюдения в последний раз зафиксировали девушку. Тревогу поднял возлюбленный Елизаветы, который сообщил в полицию о её пропаже. Позже выяснилось, что накануне исчезновения пара поссорилась, и девушка очень расстроилась.
Ранее под Череповцом дочь бизнесмена нашла его труп с ножевыми ранениями в коттедже. Погибший занимался автомобильными стоянками и грузовыми перевозками.
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