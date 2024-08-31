На Украине водителя туристического автобуса забрали в военкомат во время работы

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Украинские военкомы взяли водителя автобуса прямо во время работы, оставив пассажиров из Полтавы на улице, передает издание «Общественное. Полтава». По словам одной пассажирки, мужчина остановился в районе АЗС.
«…Пока люди отошли поесть, в туалет, подъехала полиция вместе с работниками Надворнянского районного ТЦК (аналог военкомата – прим. ред.). Водителя с документами, ключами от автобуса и деньгами на горючее посадили в автомобиль и забрали. Все люди остались на улице», — прокомментировала женщина.Уточняется, что среди 50 пассажиров было восемь детей. Областной военкомат никак не прокомментировал сложившуюся ситуацию, но юристы считают, что речь идет о превышении военными должностных полномочий.
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Никита Кротов