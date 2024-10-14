На Украине военкомы организовали облаву на мужчин после концерта

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В Киевской области представители военного комиссариата устроили облаву на украинцев после концерта. Об этом сообщает УНИАН в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в городе Бровары. По данным агентства, военнослужащие проверяли документы воинского учета у мужчин, которые посетили выступление группы «100Лица».
Ранее украинские военкомы совершили облаву на ночное заведение во Львове. Отмечается, что при проверке документов они применяли силу к мужчинам.
До этого сотрудники военкомата устроили облаву на концерт комика Антона Тимошенко в Черкассах.
12 октября в городах Украины начались масштабные облавы на уклонистов.
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Ранее украинские военкомы совершили облаву на ночное заведение во Львове. Отмечается, что при проверке документов они применяли силу к мужчинам.
До этого сотрудники военкомата устроили облаву на концерт комика Антона Тимошенко в Черкассах.
12 октября в городах Украины начались масштабные облавы на уклонистов.
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Александр Климов