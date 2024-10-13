Жители Львова выгнали военкомов из ресторана во время рейда

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Жители Львова выгнали сотрудников военкомата из ресторана, куда те нагрянули с очередным рейдом. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Накануне вечером стало известно, что сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) провели очередной рейд по ночным заведениям Львова. В хоже проверки военно-учётных документов они применяли силу по отношению к мужчинам призывного возраста.
Однако в гости львовского ресторана «Соната», праздновавшие там день рождения, встретили отряд нагрянувших военкомов с криками «Ганьба!» («позор» по-украински). После этого они вытолкали их на улицу.
Издание прикрепило к новости видео, на котором женщины на улице вступили в перепалку с военкомами, которые сначала отказались представиться, а затем заявили, что являются сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Они требовали у гостей ресторана документы, подтверждающие бронь или отсрочку от мобилизации.
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Однако в гости львовского ресторана «Соната», праздновавшие там день рождения, встретили отряд нагрянувших военкомов с криками «Ганьба!» («позор» по-украински). После этого они вытолкали их на улицу.
Издание прикрепило к новости видео, на котором женщины на улице вступили в перепалку с военкомами, которые сначала отказались представиться, а затем заявили, что являются сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Они требовали у гостей ресторана документы, подтверждающие бронь или отсрочку от мобилизации.
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Анастасия Чинкова