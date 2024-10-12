Силовые мобилизационные рейды прошли в крупнейших городах Украины

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Силовые мобилизационные рейды провели в Киеве, Львове и Ужгороде. Об этом сообщает издание ТСН в своём Telegram-канале.
Отмечается, что 11 октября сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) провели рейды в ночных клубах, ресторанах и иных общественных заведениях в крупных городах страны.
Ранее сообщалось о массовой облаве зрителей концерта популярной украинской группы «Океан Эльзы» в Киеве. После произошёдшего фанаты, уже купившие билеты на предстоящие концерты, начали оперативно сдавать и продавать их по заниженной цене.
Ранее военнопленный боец ВСУ рассказал, кто на самом деле берут в армию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось о массовой облаве зрителей концерта популярной украинской группы «Океан Эльзы» в Киеве. После произошёдшего фанаты, уже купившие билеты на предстоящие концерты, начали оперативно сдавать и продавать их по заниженной цене.
Ранее военнопленный боец ВСУ рассказал, кто на самом деле берут в армию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова