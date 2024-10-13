Военкомы проводят массовые проверки отдыхающих на курорте Буковель

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На Украине сотрудники военкоматов проводят массовые проверки отдыхающих на курорте Буковель на западе страны. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Ранее в субботу издание писало, что на курорте появилось большое число военных. Тогда не было подтверждения о том, что будут проводиться рейды. Однако на опубликованных кадрах видно, как толпа из 30 и более человек в военной форме заходит на территорию комплекса.
Сегодня стало известно, что люди в военной форме – это представители ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкоматов на Украине). Они проводят массовые проверки отдыхающих в Буковеле.
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Анастасия Чинкова