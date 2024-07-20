ВСУ атаковали БПЛА Смоленскую область

Фото: istock / bbsferrari
ВСУ атаковали Смоленскую область с использованием беспилотников. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
В результате происшествия жертв и разрушений нет.
На месте инцидента работают экстренные службы. Губернатор обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие. О также напомнил о запрете видео и фотофиксации работы систем ПВО.
Прежде сообщалось, что в Курской области были перехвачены и уничтожены шесть дронов противника. ВСУ использовали для атак БПЛА самолетного типа. Жертв и повреждений инфраструктуры удалось избежать.
Читайте также:
Губернатор Голубев: За ночь над Ростовской областью сбиты 26 украинских БПЛА
ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску
Из-за падения обломков БПЛА в Курсе два человека получили ранение и ожоги
На месте инцидента работают экстренные службы. Губернатор обратился к местным жителям с просьбой сохранять спокойствие. О также напомнил о запрете видео и фотофиксации работы систем ПВО.
Прежде сообщалось, что в Курской области были перехвачены и уничтожены шесть дронов противника. ВСУ использовали для атак БПЛА самолетного типа. Жертв и повреждений инфраструктуры удалось избежать.
Читайте также:
Губернатор Голубев: За ночь над Ростовской областью сбиты 26 украинских БПЛА
ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску
Из-за падения обломков БПЛА в Курсе два человека получили ранение и ожоги
Анастасия Хохлова