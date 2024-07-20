Украинские СМИ сообщили о повреждении энергообъекта в Сумской области

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В Конотопском районе Сумской области Украины на объекте энергетической инфраструктуры прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное».
В настоящее время Минобороны РФ информацию не комментировало.
Прежде сообщалось, что минувшей ночью в столице Украины прогремели взрывы. О работе систем ПВО в нескольких районах страны сообщал мэр Киева Виталий Кличко. Информации о разрушениях нет.
ВСУ, в свою очередь, продолжают попытки атак гражданских объектов и территорий РФ. Так, БПЛА противника был сбит над Смоленской областью минувшим утром. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Прежде сообщалось, что минувшей ночью в столице Украины прогремели взрывы. О работе систем ПВО в нескольких районах страны сообщал мэр Киева Виталий Кличко. Информации о разрушениях нет.
ВСУ, в свою очередь, продолжают попытки атак гражданских объектов и территорий РФ. Так, БПЛА противника был сбит над Смоленской областью минувшим утром. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова