ЦКБР: Российские специалисты изучили реактивный дрон-камикадзе ВСУ

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Российским специалистам удалось заполучить в своё распоряжение и тщательно изучить перспективный украинский дрон-камикадзе дальнего радиуса действия, работающий на реактивном двигателе. Это поможет разработать способы эффективного противодействия новой угрозе.
Этот беспилотник является принципиально новой разработкой противника, сообщил РИА Новости генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Он способен «разгоняться» при приближении к зонам действия средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
Он подчеркнул, что данные, полученные инженерами ЦКБР в результате изучения новой модели дрона, уже переданы соответствующим структурам. Специалисты приступили к разработке соответствующих мер противодействия новой угрозе.
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Александр Бойцов