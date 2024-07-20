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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ЦКБР: Российские специалисты изучили реактивный дрон-камикадзе ВСУ

ЦКБР: Российские специалисты изучили реактивный дрон-камикадзе ВСУ

20 июля 2024, 09:19
Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Российским специалистам удалось заполучить в своё распоряжение и тщательно изучить перспективный украинский дрон-камикадзе дальнего радиуса действия, работающий на реактивном двигателе. Это поможет разработать способы эффективного противодействия новой угрозе.


Этот беспилотник является принципиально новой разработкой противника, сообщил РИА Новости генеральный директор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Он способен «разгоняться» при приближении к зонам действия средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Он подчеркнул, что данные, полученные инженерами ЦКБР в результате изучения новой модели дрона, уже переданы соответствующим структурам. Специалисты приступили к разработке соответствующих мер противодействия новой угрозе.

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#дрон
Украинские СМИ сообщили о повреждении энергообъекта в Сумской области
«Общественное»: в Сумской области повредили объект энергетической инфраструктуры
20 июля 2024, 08:59

Фото: iStock/RamonCast

В Конотопском районе Сумской области Украины на объекте энергетической инфраструктуры прогремел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное».
В настоящее время Минобороны РФ информацию не комментировало.

Прежде сообщалось, что минувшей ночью в столице Украины прогремели взрывы. О работе систем ПВО в нескольких районах страны сообщал мэр Киева Виталий Кличко. Информации о разрушениях нет.

ВСУ, в свою очередь, продолжают попытки атак гражданских объектов и территорий РФ. Так, БПЛА противника был сбит над Смоленской областью минувшим утром. Подробности читайте в материале «Радио 1».


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Губернатор Голубев: За ночь над Ростовской областью сбиты 26 украинских БПЛА
20 июля 2024, 07:58

Фото: istockphoto/Oselote

В ночь на 20 июля над территорией Ростовской области дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы 26 украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что более десятка БПЛА были сбиты на севере области. К счастью, обошлось без пострадавших. К месту падения обломков беспилотников выехали правоохранители и сотрудники аварийных служб. По предварительным данным, наземные объекты повреждений в результате атаки не получили.

Не умея добиться никаких успехов в ходе боевых действий, киевский режим активно использует террористические методы, ежедневно обстреливая и атакуя с помощью дронов мирные города и объекты на территории российских регионов.

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#режим
#ростовская область
#беспилотник
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Губернатор Сальдо рассказал о планах по освобождению Херсонской области
20 июля 2024, 07:45

Фото: сайт Кремля

Уход украинских войск из Херсонской области неминуем. В регионе будет восстановлена законная власть.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что ,согласно конституции, регион является неотъемлемой частью Российской Федерации, а желания киевского режима в этом контексте не рассматриваются.

Сальдо уточнил, что законная власть России будет установлена на всей правобережной части Херсонской области, включая Снигирёвский и Александровский районы, ранее входившие в Николаевскую область. Губернатор добавил, что уход украинских войск с территории региона «неминуем», ещё раз обратив на это внимание геополитических оппонентов России.

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#губернатор
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#уход
#новости
#херсонская область
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Чичерина выступила с концертом в зоне проведения СВО
20 июля 2024, 06:23

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Российская певица Юлия Чичерина выступила перед военнослужащими группировки войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от Министерства обороны России.
«Концерт с участием Заслуженной артистки России Юлии Чичериной и фронтового коллектива Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа состоялся в тыловой зоне проведения специальной военной операции», – сообщили в государственном ведомстве.

Отмечается, что в основу легли композиции, написанные Чичериной на стихи Александра Проханова. Народная артистка России также представила несколько новых песен, посвященных жителям Донбасса.

В декабре 2023 года Чичерина организовала концерт в зоне проведения СВО и назвала это мероприятие альтернативой скандальной обнаженной вечеринке Анастасией Ивлиевой в московском клубе Mutabor.

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#артист
#концерт
#сво
#минобороны рф
#донбасс
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В подполье сообщили шокирующую информацию о ВСУ
Подполье: тела погибших солдат ВСУ ежедневно прибивает к берегу Днепра
20 июля 2024, 04:51

Фото: iStock/Anna_Anikina

Тела погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно скапливаются на правом берегу Днепра. Такое шокирующее заявление сделал в интервью РИА Новости представитель пророссийской подпольной организации.
«Ежедневно к берегу у Херсона прибивает двух-трех погибших украинских солдат. Все они в военной форме, экипировке, с боекомплектом. "Двухсотых" сносит вниз по течению к устью Днепра», – поделился собеседник агентства.

Ранее среди бойцов ВСУ под Херсоном вспыхнула желудочно-кишечная инфекция. По имеющимся данным, 80 солдат 123-й бригады ВСУ, дислоцированной на правом берегу Днепра, находятся в критическом состоянии.

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#всу
#украина
#инфекция
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СК РФ проверит информацию о телах мирных жителей в подвалах в зоне СВО
СК РФ проверит данные о телах мирных жителей в зоне СВО, погибших из-за ВСУ
19 июля 2024, 19:44

Фото: Фотобанк Московской области

Следственный комитет России проверит данные об обнаружении в зоне СВО тел мирных жителей, погибших от действий украинских войск. Об этом пресс-служба ведомства сообщила РИА Новости.
Отмечается, что следователи проверят распространившуюся в интернете информацию о том, что в подвалах домов вблизи линии боевого соприкосновения были обнаружены тела мирных жителей.

Днём ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские власти имеют доказательства того, что украинские военные целенаправленно расстреливали мирных жителей Дзержинска, которые отказывались покидать свои дома.

Одна из выживших рассказал, что бойцы ВСУ считали этих людей предателями родины, спокойно заходили в их дома и расстреливали.

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#военные
#днр
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#денис пушилин
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#ск рф
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Совершившую подвиг в зоне СВО собаку Победу номинировали на международную премию
19 июля 2024, 19:38

Фото: iStock/Golser

Дворнягу по кличке Победа номинировали на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь». Эта собака совершила подвиг в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает «КП-Самара».
Российский боец Максим с позывным Бурят из Самары нашёл собаку под бетонными плитами в Алёшках в Херсонской области. Собака и военные ВС РФ не раз спасали друг другу жизни. Однажды Победа помогла российским солдатам невредимыми пройти через минное поле.

Когда бойцы ВС РФ возвращались с задания, то заблудились. В этот день была плохая погода, из-за которой потерялась тропа. Военнослужащий Максим скомандовал: «Победа, ищи дорогу!» И через некоторое время дворняга выбежала на тропу и села, указывая путь.

Ранее сообщалось, что сибирские десантники приручили хорька в зоне специальной военной операции, который защищает провизию от грызунов и ежедневно радует «боевых товарищей» лаской.

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#победа
#погода
#собака
#сво
#вс рф
#спецоперация
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Боец СВО, могилу которого раскопали на Кубани, мобилизовался по липовой повестке
19 июля 2024, 19:34

Фото: iStock/dragana991

Военный Александр Ерин, тело которого достали из могилы в Красноском крае и перезахоронили в родком посёлке в Тамбовской области, ушёл на фронт по липовой повестке. Об этом супруга бойца рассказала в беседе с агентством «Регнум».
Женщина рассказала, что после объявления частичной мобилизации супруг принёс ей повестку, заявив, что его призвали. Бумага выглядела вполне правдоподобно, однако позднее выяснилось, что никакой повестки ему не отправляли, а на СВО он прошёл добровольцем.

После отбытия по месту службы Ерин регулярно созванивался с супругой. Последний телефонный разговор состоялся 18 июля 2023 года. В этот день мужчина скончался. Жена искала его целый год и лишь в июле узнала, что мужа похоронили в Краснодарском крае.

После этого тело мужчины эксгумировали и перезахоронили на родине в Тамбовской области.

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#военные
#сво
#мобилизация
#добровольцы
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Стало известно, зачем разрыли могилу участника СВО спустя год после похорон
Бойца СВО Ерина перезахоронили, поскольку он не сообщил данных о себе
19 июля 2024, 19:01

Фото: iStock/David_Bokuchava

Могилу участника СВО разрыли, а его тело перезахоронили, поскольку он не предоставил информации о себе в госпитале, в котором проходил лечение. Об этом в своём Telegram-канале сообщила член Совета по правам человека марина Ахмедова.
Отмечается, что при поступлении в госпиталь Александр Ерин не сообщил, что он родом из Тамбовской области и женат. Из-за этого его похоронили в Краснодарском крае, где как раз и располагается госпиталь.

Супруга военного Алёна узнала о том, что её муж похоронен в Краснодарском крае только в июле 2024 года – спустя год поисков. Последний раз они разговаривали по телефону 18 июля 2023 года.

Ерина похоронили в родном городе с воинскими почестями.

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#военные
#госпиталь
#краснодарский край
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