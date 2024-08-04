В Верховной раде раскрыли число скрывающихся от мобилизации украинцев

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Около 800 тысяч мужчин призывного возраста скрываются от мобилизации на Украине. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в интервью газете Financial Times.
Он уточнил, что все эти люди «ушли в подполье», то есть сменили место жительства и получают зарплату наличными.
Из-за мобилизации и эмиграции компании Украины потеряли уже порядка 10-20% работников. Однако предрекается ещё большая эмиграция из страны в связи с регулярными отключениями электроэнергии.
Депутат также предсказал, что всё больше компаний будут закрываться из-за недостатка ресурсов для продолжения работы. Он назвал крайний срок – конец сентября.
По мнению Наталухи, рассматриваемые парламентом законопроекты об экономическом бронировании ряда работников позволят забронировать от армии порядка 895 тысяч человек.
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Из-за мобилизации и эмиграции компании Украины потеряли уже порядка 10-20% работников. Однако предрекается ещё большая эмиграция из страны в связи с регулярными отключениями электроэнергии.
Депутат также предсказал, что всё больше компаний будут закрываться из-за недостатка ресурсов для продолжения работы. Он назвал крайний срок – конец сентября.
По мнению Наталухи, рассматриваемые парламентом законопроекты об экономическом бронировании ряда работников позволят забронировать от армии порядка 895 тысяч человек.
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Анастасия Чинкова