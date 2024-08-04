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В Верховной раде раскрыли число скрывающихся от мобилизации украинцев

Депутат Рады Наталуха: около 800 тыс. украинцев скрываются от мобилизации
04 августа 2024, 12:17
Фото: iStock/Oleksander Bontei

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Около 800 тысяч мужчин призывного возраста скрываются от мобилизации на Украине. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в интервью газете Financial Times.
Он уточнил, что все эти люди «ушли в подполье», то есть сменили место жительства и получают зарплату наличными.

Из-за мобилизации и эмиграции компании Украины потеряли уже порядка 10-20% работников. Однако предрекается ещё большая эмиграция из страны в связи с регулярными отключениями электроэнергии.



Депутат также предсказал, что всё больше компаний будут закрываться из-за недостатка ресурсов для продолжения работы. Он назвал крайний срок – конец сентября.

По мнению Наталухи, рассматриваемые парламентом законопроекты об экономическом бронировании ряда работников позволят забронировать от армии порядка 895 тысяч человек.

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#мобилизация
#всу
#верховная рада
ВС РФ взяли под контроль Новосёловку Первую в ДНР
04 августа 2024, 13:19

Фото: iStock/macky_ch

Подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль населённый пункт Новосёловка Первая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что было нанесено поражение формированиям 31-й, 32-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й теробороны вблизи населённых пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка в ДНР.

Ранее британское издание The Independent сообщило, как президент России Владимир Путин может выиграть от поставок странами НАТО истребителей F-16 на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#минобороны рф
#украина
#россия
#сво
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В Волчанске ликвидировали капитана Федоренко, бросавшего на убой ВСУ в Крынках
04 августа 2024, 13:19

Фото: iStock/zabelin

Российские войска ликвидировали командира роты 501-го батальона 36-й бригады ВСУ капитана Игоря Федоренко в районе населённого пункта Волчанск. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер».
Отмечается, что Федоренко был участником провального украинского контрнаступления в Запорожской области в прошлом году. Позднее ему удалось покинуть Авдеевку в ходе штурма города российской армией.

Командир известен тем, что отправлял на убой силовиков ВСУ в Крынках.

Подробностей о гибели украинского военного не приводится.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые показали кадры запуска ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#военные
#сво
#вс рф
#украина
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Кадыров рассказал о растущем недовольстве в рядах украинских войск
Кадыров рассказал о растущем недовольстве и нехватке сил у украинских военных
04 августа 2024, 13:05

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале о растущем недовольстве и нехватке сил у украинских военнослужащих.
По словам Кадырова, это подтверждает возросшее количество сдающихся в плен, в том числе иностранцев. Чеченский лидер выразил мнение, что многие украинцы, взятые в плен, были мобилизованы принудительно.

Кадыров подчеркнул, что они сдаются в плен из-за «невыполнимых задач», которые перед ними ставит руководство.

Ранее американский военный эксперт Марк Слебода сообщил, что украинские военные в зоне проведения СВО пытаются сдаться россиянам при любом удобном случае. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В ВСУ признали успехи ВС РФ под Торецком
Офицер ВСУ заявил, что ВС РФ на Торецком направлении «воюют очень толково»
04 августа 2024, 12:30

Фото: iStock/Leestat

Офицер ВСУ с позывным «Алекс» заявил, что российская армия «воюет очень толково» на Торецком направлении. Об этом информирует Telegram-канал «Страна.ua».
Украинский боец рассказал, что штурмы на данном направлении ведутся непрерывно, военная техника практические отсутствует, поэтому БПЛА против таких атак малоэффективны. «Алекс» заключил, что украинской артиллерии работать крайне сложно.

Ранее американский военный эксперт Марк Слебода сообщил, что украинские военные в зоне проведения СВО пытаются сдаться россиянам при любом удобном случае. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#сво
#всу
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#вс рф
#спецоперация
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На Западе предрекли новый этап конфликта на Украине
Меркурис: новый этап СВО начнётся с падением Покровска и Константиновки
04 августа 2024, 12:17

Фото: Минобороны РФ

Новый этап украинского конфликта начнётся после падения Покровска, Часова Яра и Константиновки. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своём YouTube-канале.
Специалист предрёк крупное сражение, в результате которого падут украинские города Покровск и Часов Яр. Это позволит ВС РФ продвинуться дальше и занять Константиновку, численность населения которой составляет 70 тысяч человек. Если этот прогноз сбудется, то на фронте больше не будет «медленных боевых действий».

ВСУ не могут остановить продвижение российских войск, поэтому вероятность такого исхода высока, подчеркнул Меркурис.

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#конфликт
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В Британии заявили, что поставка ВСУ F-16 может сыграть на руку Путину
Independent: поставка F-16 ВСУ сыграет на руку Путину и улучшит имидж России
04 августа 2024, 11:53

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин может выиграть от поставки Украине истребителей F-16, поскольку их уничтожение ещё больше укрепит имидж Москвы. Об этом пишет издание The Independent.
Отмечается, что у России есть несколько сотен боевых истребителей, включая Су-35. Этот самолёт, по данным издания, является одной из самых главных угроз для истребителей F-16.

Кроме того, указывается на высокую эффективность российских систем ПВО, которые способны успешно сбивать поставленные странами НАТО истребители.

Уточняется, что украинские пилоты проходят ускоренную подготовку в течение трёх месяцев. Это гораздо быстрее, чем учат западных лётчиков, средняя продолжительность обучения которых составляет три года.

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#сво
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ВСУ впервые показали пуск ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24
04 августа 2024, 11:52

Фото: iStock/aapsky

Украинские войска впервые показали запуск поставленных Западом крылатых ракет Storm Shadow (Scalp) советским бомбардировщиком Су-24М.

Отмечается, что несмотря на то, что ВСУ применяют такие ракеты уже полтора года, первое видео появилось только сейчас.

Изначально украинские войска использовали только британскую версию Storm Shadow, но затем начали применять французскую Scalp.

За это время российские средства ПВО научились эффективно сбивать импортные крылатые ракеты. В частности, этого удалось добиться благодаря изучению хорошо сохранившихся после перехвата образцов оружия.

Вероятно, советский бомбардировщик Су-24М стал первым опытом по скрещиванию советской и западной техники. В настоящее время у ВСУ много такого вооружения. Однако, когда первые Storm Shadow поступили на Украину, появилась проблема их запуска.

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#самолет
#бомба
#сво
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Дрон ВСУ влетел в открытое окно квартиры в Шебекино – видео
Гладков: женщина погибла при атаке дрона ВСУ на многоквартирный дом в Шебекино
04 августа 2024, 11:15

Фото: iStock/aapsky

Украинский беспилотник влетел в открытое окно многоквартирного дома в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в результате прилёта дрона ВСУ погибла 75-летняя женщина, проживавшая в атакованной квартире. Она скончалась на месте до прибытия врачей.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Шебекино атаковали три беспилотника: были повреждены остекление и внутренняя отделка в нескольких квартирах, а также загорелись кровли двух частных домов.

Также глава региона сообщил, что ВСУ атаковали сразу три населённых пункта Белгородской области, включая Шебекино. FPV-дрон атаковал село Салтыково, где был повреждён автобус сельскохозяйственного предприятия. Ещё один дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Петровка, в результате никто не пострадал.

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#белгородская область
#всу
#атака
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#вячеслав гладков
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Железнодорожная инфраструктура повреждена в Полтавской области
04 августа 2024, 11:15

Фото: iStock/Perytskyy

В Полтавской области Украины повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом в своём Telegram-канале написала компания-оператор «Украинские железные дороги».
Отмечается, что были повреждены пути, опоры проводов, контактная сеть и иное оборудование ж/д полотна.

В результате произошедшего был задержан ряд поездов, поэтому в расписание и маршруты были внесены изменения.

Ранее, в ночь на воскресенье, украинские издания сообщали о взрывах в Полтавской области. В частности, Telegram-канал «Общественное» писал о взрывах в Миргороде, где были запущены системы противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что в городе находится крупная база ВВС Украины.

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