Подпольщик Лебедев: украинцы вывозят детей из страны из-за страха их мобилизации

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что жители Украины, опасаясь, что мобилизация коснется 18-летних граждан, стараются отправить своих детей за границу. Об этом информирует ТАСС.
«Сейчас идут слухи, что мобилизационную планку понизят до 18 лет. Люди стараются вывезти своих детей. Одно дело в сети сказки рассказывать, другое — своего ребенка в окоп провожать», — рассказал он.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.
Ранее сообщалось, что на Украине действует настоящая система «теневого экономического бронирования» от мобилизации. Уклонисты выплачивают вознаграждения за освобождение от воинской службы в размере от 700 миллионов до двух миллиардов долларов в год.
Военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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