Достижения.рф

В Москве женщина в парандже уговаривала пенсионерку принять ислам

Фото: iStock/golibtolibov

В Москве женщина в парандже убеждала пенсионерку в том, что ей надо принять ислам, пишет один из телеграм-каналов.



«Вербовщица» заявила, что президент России Владимир Путин является мусульманином. Рядом с пожилой женщиной стоял её внук с собакой. Он несколько раз звал бабушку, но женщина в парандже не давала ей пройти.

В итоге вызвали полицию, «вербовщица» скрылась.

Ранее сообщалось, что в одном из польских городов произошёл инцидент, в ходе которого группа местных жителей напала на мужчину, когда узнала, что он является гражданином России.

По словам очевидцев, один из нападавших начал избивать мужчину, используя ненормативную лексику и оскорбления в его адрес.

Анастасия Чубина

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