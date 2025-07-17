В Москве женщина в парандже уговаривала пенсионерку принять ислам
В Москве женщина в парандже убеждала пенсионерку в том, что ей надо принять ислам, пишет один из телеграм-каналов.
«Вербовщица» заявила, что президент России Владимир Путин является мусульманином. Рядом с пожилой женщиной стоял её внук с собакой. Он несколько раз звал бабушку, но женщина в парандже не давала ей пройти.
В итоге вызвали полицию, «вербовщица» скрылась.
Ранее сообщалось, что в одном из польских городов произошёл инцидент, в ходе которого группа местных жителей напала на мужчину, когда узнала, что он является гражданином России.
По словам очевидцев, один из нападавших начал избивать мужчину, используя ненормативную лексику и оскорбления в его адрес.
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