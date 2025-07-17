В Ростове-на-Дону пропал инвалид после общения с цыганами на вокзале
В Ростове-на-Дону разыскивают 53-летнего инвалида, который пропал после общения с цыганами на Пригородном вокзале.
Дочь пропавшего предполагает, что его могли увезти на принудительные работы, передает портал 161.ru. Последний раз девушка общалась с отцом 10 июля. Тогда он позвонил и сказал, что ждет автобус на остановке, чтобы приехать к семье. Однако, как выяснилось позже, мужчину увели с вокзала цыгане.
Чуть позже неизвестный сообщил семье, что мужчину удерживают в «неволе в полях». Полиция и волонтеры подключились к поискам.
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