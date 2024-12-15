На Украине задержан подозреваемый в теракте в Днепропетровске

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На Украине правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в совершении теракта возле военкомата в Днепропетровске. Об этом рассказали в telegram-канале СБУ.
«СБУ и Нацполиция по горячим следам задержали мужчину, который взорвал самодельное взрывное устройство в Днепропетровске», — передает ведомство.На данный момент правоохранители проводят обыск по месту жительства задержанного. Подозреваемого доставили в отделение полиции. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
В СБУ отметили, что в результате теракта погиб один человек. Также в числе пострадавших значатся двое полицейских.
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Иван Мусатов