В подмосковном детсаду ребёнок выколол глаз карандашом четырёхлетней девочке

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В подмосковном детском саду ребёнок выколол глаз карандашом девочке из своей группы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла в саду при школе №34 в Подольске. Во время урока рисования 56-летняя воспитательница отвлеклась, а в то время одна из воспитанниц случайно ткнула в глаз соседку остро наточенным карандашом.
В результате четырёхлетняя девочка получила серьёзные травмы. Глазное яблоко выпало, и вернуть зрение ребёнку не удалось. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, ей уже провели две операции.
В детсаду проводится проверка. Следственные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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В результате четырёхлетняя девочка получила серьёзные травмы. Глазное яблоко выпало, и вернуть зрение ребёнку не удалось. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, ей уже провели две операции.
В детсаду проводится проверка. Следственные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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Анастасия Чинкова