На Украине заявили о новом уголовном деле против Коломойского*

Фото: РИА Новости/Стрингер
Госбюро расследований Украины (ГБР) возбудило новое уголовное дело против бывших акционеров «Приватбанка» Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова по статье о мошенничестве с корпоративными правами. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на советника офиса Владимира Зеленского Сергея Лещенко. Отмечается, что заявление подал их бывший партнер Алексей Мартынов.
«На днях соучредитель группы «Приват» Алексей Мартынов подал заявление в ГБР на своих бывших партнеров - Коломойского* и Геннадия Боголюбова. Он обвиняет их в мошенничестве с корпоративными правами», — указано в статье.По информации издании, до этого Мартынов уже грозил Коломойскому* судом, если тот продаст часть активов без его одобрения.
Напомним, Коломойского* отправили в СИЗО еще в сентябре 2023 года, обвинив его сразу по нескольким статьям, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем. Боголюбов же бежал из страны по поддельным документам, когда узнал, что в отношении него возбудили уголовное дело.
Читайте также:
Коломойскому* предъявили подозрение в заказе умышленного убийства
Суд в Адыгее конфисковал российские активы Коломойского* и его партнеров
Украинский бизнесмен Коломойский* подал в суд на Зеленского
*признан в России террористом и экстремистом
Данил Пономарев