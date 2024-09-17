Рогов: в рядах ВСУ наблюдается хаос с переброской частей на участках

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В рядах ВСУ наблюдается хаос с переброской подразделений на различных направлениях. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.
«Идет хаос с переброской подразделений. Под покровом ночи на машинах с выключенными фарами, поездами, автобусами, грузовиками враг спешно перебрасывает силы с одного участка фронта на другой», — рассказал Рогов.
По его словам, противник такими действиями пытается избежать провала фронта из-за российского наступления. Однако Рогов также отметил, что это может быть отвлекающим маневром для разведки ВС РФ.
Он рассказал, что с Запорожского направления киевское руководство отправило некоторые в Курскую область, а теперь их переводят в район Покровска, чтобы сдержать наступление ВС РФ.
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Элина Позднякова