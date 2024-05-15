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На украинской границе обнаружены тела двух мужчин

Румынские пограничники нашли тела двух мужчин на границе с Украиной
15 мая 2024, 20:40
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Румынские пограничники обнаружили в горах на границе с Украиной тела двух мужчин, которые, предположительно, могут быть дезертирами. Об этом сообщила представитель территориального инспектората пограничников Сигету-Мармацией Юлия Стан в беседе с агентством Agerpres.
На место оперативно прибыли полицейские, спасатели и пограничники, которые создали оперативные поисковые группы.

Теперь тела мужчин предстоит спустить с высоты в порядка 1900 метров.



Пограничная полиция Румынии ранее посчитала, что с февраля 2022 года в страну незаконно проникли свыше 11 тысяч украинских мужчин. При этом 25 из них погибли на границе, при попытке пересечь её.

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МВД Словакии опровергло информацию о нормализации состояния Фицо
МВД Словакии: в Фицо выстелили пять раз, его состояние критическое
15 мая 2024, 21:11

Фото: iStock/gorodenkoff

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо выстрелили пять раз, его состояние критическое. Об этом сообщил глава МВД страны Матуш Шутай-Эшток в беседе с журналистами.
Отмечается, что нападавший произвёл пять выстрелов, серьёзно ранив политика, который по-прежнему находится на операционном столе.

Ранее появилась информация, что Фицо успешно провели операцию, и его состояние стабилизируется.

В среду на словацкого премьер-министра было совершено покушение. Неизвестный выстрелил в Фицо несколько раз, после чего политик упал на землю. Его экстренно госпитализировали в ранением брюшной полости. Затем у него началось внутреннее кровотечение. Стрелявшего оперативно задержали, им, предположительно, является известный словацкий писатель Юрай Цинтула.

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Макрон шокирован нападением на премьера Словакии
15 мая 2024, 21:11

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что шокирован известием о нападении на премьера Словакии Роберта Фицо.
Об этом глава Франции заявил в социальной сети Х. Он подчеркнул, что решительно осуждает это нападение.

Также Макрон выразил слова поддержки Фицо, его семье и словацкому народу.

На премьер-министра Словакии Роберта Фицо напали после заседания правительства в городе Гандлова, когда он вышел пообщаться с общественностью. Политика экстренно с привлечением авиации госпитализировали в медицинское учреждение.

Менее получаса назад словацкие СМИ сообщали, что Фицо успешно провели операцию, его состояние стабилизируется.

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#словакия
#премьер-министр
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Сообщается о нормализации состояния Фицо после проведённой операции
15 мая 2024, 20:43

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо успешно провели операцию, его состояние стабилизируется. Об этом сообщают местные СМИ.
В среду, 15 мая, на Фицо было совершено покушение. Неизвестный несколько раз выстрелил в политика после выездного заседания правительства. Когда Фицо вышел к собравшимся, прозвучало, по словам очевидцев, три или четыре выстрела, после которых политик упал. Его экстренно госпитализировали с ранениями в брюшной полости.

Президент России Владимир Путин пожелал политику скорейшего выздоровления, подчеркнув, что такому чудовищному преступлению нет оправданий. Глава Украины Владимир Зеленский также заявил, что Киев решительно осуждает произошедший акт насилия.

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#роберт фицо
#стрельба
#пострадавший
#госпитализация
#операция
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В США подросток едва не погиб после удара током через цепочку на шее
15 мая 2024, 20:42

Фото: iStock/sudok1

Подросток из США чуть не погиб из-за удара током через цепочку на шее.
Об этом сообщает Telegram-канал 360. Все случилось в американском штате Оклахома. Юноша случайно коснулся цепочкой зарядки от телефона. После этого его сильно ударило током.

Молодого человека экстренно доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у парня ожоги второй, третьей и четвертой степени.

По словам медиков, удар током был очень мощным. В настоящее время шея юноши покрыта огромными шрамами в виде цепочки, которую он носил. От пересадки кожи парень отказался.

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#сша
#подросток
#молния
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Врачи не могут остановить кровотечение у раненого премьера Словакии
15 мая 2024, 19:59

Фото: iStock/Kiwis

Из-за ранений у премьер-министра Словакии Роберта Фицо открылось кровоизлияние в брюшной полости.
Об этом заявило издание standard.sk. По его данным, стрелок попал чиновнику в живот, пуля прошла через бедренную кость, еще один выстрел пришелся ему в плечо.

Пока врачам не удалось остановить кровотечение, которое началось у Фицо в брюшной полости.

Он был экстренно доставлен в больницу примерно час назад. Хирурги проводят операцию, борясь за его жизнь.

Ранее в социальных сетях премьера Словакии появился пост, где было сказано, что политик находится в опасном для жизни состоянии и ближайшие несколько часов «будут определяющими».

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#словакия
#премьер-министр
#стрельба
#врачи
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У Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости
15 мая 2024, 19:10

Фото: iStock/Foremniakowski

У премьер-министра Словакии, в которого несколько раз выстрелил неизвестный, произошло кровоизлияние в брюшной полости. Об этом пишут местные СМИ.
Отмечается, что он по-прежнему находится в операционной.

В среду в городе Гандлова в Словакии неизвестный несколько раз выстрелил в председателя правительства страны Роберта Фицо. Это произошло после выездного заседания кабмина. Политик получил ранения в брюшную полость и в грудь. Его экстренно госпитализировали. Стрелявшего удалось оперативно задержать.

В настоящее время врачи оценивают состояние Фицо как тяжёлое. В его партии Smer заявили, что «ближайшие часы будут решающими» для политика.

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#роберт фицо
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#госпитализация
#реанимация
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Врачи спасли пенис подростка-зацепера, в который его ударило током
SHOT: Врачи спасли половой орган подростка-зацепера, в который его ударило током
15 мая 2024, 19:09

Фото: iStock/Gumpanat

Медики спасли пенис подростка, в который его ударило током, но ампутировали часть руки. Юноша до сих пор в коме. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что московские медики провели серьёзную операцию. Во время удара током сильные травмы получила правая рука, а также обуглился половой орган.

Медики утверждают, что все физиологические функции пениса сохранились. По информации источника, часть руки пришлось ампутировать.

Напомним, в Подмосковье на станции «Электроугли» 15-летнего зацепера ударило током, и от удара сгорел половой орган. Школьник забрался на крышу вагона и случайно дотронулся до токоприёмника. Его ударило током.

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«Живучая мразь, Орбану приготовиться»: как украинцы отреагировали на ранение Фицо
Украинцы радуются ранению Фицо и желают ему смерти
15 мая 2024, 18:48

Фото: iStock/AndreyPopov

Под новостью о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Telegram-канале украинского информагентства УНИАН жители Украины злорадствуют и желают ему смерти. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Пока Зеленский, с трудом сдерживая злорадную ухмылку, изображает участие, его верноподданные заходятся в инфернальных плясках. Вот лишь некоторые комментарии под украинскими инфопомойками», — написал Коц в своём Telegram-канале.
«Надеемся, что он не доживет до операции»

«Живучая мразь однако…»

«Сдохнет, воздух будет чище. Орбану приготовиться»

«Минус еще один проватный»

Коц отметил, что модераторов украинских новостных каналов такие комментарии «не напрягают».

Напомним, в Фицо несколько раз выстрелили у здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Стрелка сразу задержали, им оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице. Сам Фицо серьёзно ранен. За ним оперативно прибыл вертолёт, который доставил его в больницу. По предварительным данным, политика ранили в грудь, живот и конечности. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Фицо неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине. И отмечал, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией.

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В Таиланде туриста похитили ради получения выкупа и залили цементом в бочке
Khaosod: в Таиланде туриста похитили для выкупа и заживо залили цементом в бочке
15 мая 2024, 18:33

Фото: iStock/sornwut tubtawee

В Паттайе нашли труп туриста из Южной Кореи, который ранее пропал в Бангкоке. Его похитили для получения выкупа, залили цементом в бочке, а после выбросили в воду. Об этом сообщает издание Khaosod.
Согласно сообщению, 7 мая мама 34-летнего Ро Ый Чона пошла в полицию и заявила о его пропаже сына. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что кореец выбросил его наркотики. Незнакомец пообещал расправиться с сыном, если она не отдаст ему три миллиона батов (7,5 миллиона рублей).

Полиция по камерам наблюдения вычислила пикап похитителей и проследила его маршрут. Выяснилось, что похищенного к водохранилищу Мабпрачан в Паттайе. Уже 11 мая там нашли труп туриста. Преступники поместили его в бочку и залили цементом, после чего сбросили в воду.

Подозреваемые покинули страну, однако их всё равно удалось задержать. Одного - в южнокорейском городе Чонып, второго - в столице Камбоджи Пномпене.

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