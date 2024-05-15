На украинской границе обнаружены тела двух мужчин

Фото: iStock/gorodenkoff
Румынские пограничники обнаружили в горах на границе с Украиной тела двух мужчин, которые, предположительно, могут быть дезертирами. Об этом сообщила представитель территориального инспектората пограничников Сигету-Мармацией Юлия Стан в беседе с агентством Agerpres.
На место оперативно прибыли полицейские, спасатели и пограничники, которые создали оперативные поисковые группы.
Теперь тела мужчин предстоит спустить с высоты в порядка 1900 метров.
Пограничная полиция Румынии ранее посчитала, что с февраля 2022 года в страну незаконно проникли свыше 11 тысяч украинских мужчин. При этом 25 из них погибли на границе, при попытке пересечь её.
Читайте также:
Румыния готова обсудить вопрос передачи Украине ЗРК Patriot
Румыния отказалась отправлять войска на Украину
Румыния, вслед за Венгрией, решила претендовать на территории Украины
Теперь тела мужчин предстоит спустить с высоты в порядка 1900 метров.
Пограничная полиция Румынии ранее посчитала, что с февраля 2022 года в страну незаконно проникли свыше 11 тысяч украинских мужчин. При этом 25 из них погибли на границе, при попытке пересечь её.
Читайте также:
Румыния готова обсудить вопрос передачи Украине ЗРК Patriot
Румыния отказалась отправлять войска на Украину
Румыния, вслед за Венгрией, решила претендовать на территории Украины
Анастасия Чинкова