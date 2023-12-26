На улицах Феодосии нашли обломки повреждённого при атаке корабля «Новочеркасск»

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На улицах Феодосии обнаружили обломки большого десантного корабля (БДК) «Новочеркасск», повреждённого при атаке со стороны ВСУ. Об этом сообщает телеканал «Вести Крым».
Элемент обшивки корабля, продемонстрированный на видео, почти на метр вошёл в землю. Кроме того, в жилых домах, расположенных неподалеку, выбило окна.
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