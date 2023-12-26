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В Севастополе объявили воздушную тревогу, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога!», — предупредил горожан губернатор на своей странице в мессенджере.
Напомним, в ночь на 26 декабря повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск», пришвартованный у берегов крымского города Феодосия.
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