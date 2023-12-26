В результате вражеской атаки на Феодосию пострадало здание ж/д вокзала

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В результате вражеской атаки на город Феодосия пострадало здание железнодорожного вокзала, об сообщает «ТАСС» со ссылкой на представителя Крымской железной дороги.
«Там в настоящее время работают сотрудники Крымской железной дороги на месте. Там выбиты окна в здании. Движение перешло на станцию Айвазовская, оттуда будут отправляться электрички», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства.
При этом, ранее министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что несмотря на ночную атаку на Феодосию, транспорт в регионе будет работать в обычном режиме.
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