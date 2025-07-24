Терпящий убытки предприниматель публично призывал ударить ракетами по Крымскому мосту
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе предпринимателя, который призывал в интернете ударить ракетами по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что 48-летний задержанный занимается частным бизнесом, который сейчас терпит убытки. В связи с накопившимися проблемами мужчина вынужден торговать овощами и фруктами на местном рынке.
Бизнесмен создал несколько аккаунтов в соцсетях, используя разные псевдонимы, от имени которых публиковал посты с призывами нанести авиаудары по Крымскому мосту. Также он оправдывал атаки дронов на Москву.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. По ней мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
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