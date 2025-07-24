Терпящий убытки предприниматель публично призывал ударить ракетами по Крымскому мосту

24 июля 2025, 12:36

ФСБ задержала предпринимателя, призывавшего к авиаударам по Крымскому мосту

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе предпринимателя, который призывал в интернете ударить ракетами по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости.