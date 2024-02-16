На улице в Новосибирске нашли младенца, завёрнутого в полиэтиленовый пакет

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В Новосибирске нашли младенца, выброшенного на улицу в полиэтиленовом пакете, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Шокирующая находка была сделана 16 февраля во дворе одного из многоквартирных домов в Железнодорожном районе города. Новорождённого ребёнка обнаружили выброшенным на мороз в полиэтиленовом пакете.
Отмечается, что ребёнка доставили в больницу. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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Отмечается, что ребёнка доставили в больницу. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)», — сообщили в ведомстве.Читайте также:
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Евгения Парфентьева