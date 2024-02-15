В Калужской области нашли женщину, которая получала пособия на несуществующего ребёнка

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Жительница Калужской области семь лет поучала выплаты на ребёнка, которого никогда не существовало, об этом сообщает «МВД Медиа» в своём Telegram-канале.
«В 2016 году местная жительница приобрела поддельное свидетельство о якобы рождении у неё ребёнка. Фальшивый документ вместе с пакетом других необходимых бумаг она предоставила в профильное ведомство и оформила на вымышленное дитя социальные пособия», — сообщили в СМИ.
Уточняется, что за минувшие семь лет женщина получила более одного миллиона рублей.
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