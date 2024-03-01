Петербуржец собирал с людей деньги, притворяясь контролёром, на него завели дело

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Житель Санкт-Петербурга собирал с людей деньги, притворяясь контролёром автобуса, в отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве, об этом сообщает «Фонтанка» в своём Telegram-канале.
По информации СМИ, инцидент произошёл во Фрунзенском районе Петербурга.
55-летний местный житель надел на себя синюю форменную жилетку кондуктора, вооружился валидатором и стал ходить по автобусам, собирая с людей деньги за проезд. Когда у одной из пассажирок не прошла оплата — он потребовал у неё оплатить штраф в размере 4,5 тысяч рублей. Забрал деньги, мужчина скрылся.
Сообщается, что в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Материалы уже поступили в суд.
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55-летний местный житель надел на себя синюю форменную жилетку кондуктора, вооружился валидатором и стал ходить по автобусам, собирая с людей деньги за проезд. Когда у одной из пассажирок не прошла оплата — он потребовал у неё оплатить штраф в размере 4,5 тысяч рублей. Забрал деньги, мужчина скрылся.
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Евгения Парфентьева