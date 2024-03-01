Стал известен мотив убийства краснодарского бизнесмена Хамиду

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В Краснодаре предпринимателя Якуба Хамиду застрелили из-за семи миллионов рублей, об этом сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, 58-летнего бывшего директора ночного клуба Якуба Хамиду застрелили.
Имя убийцы стало известно сразу. Им оказался 54-летний местный житель Андраник Григорян.
Выяснилось, что после убийства он сам вызвал полицию и сдался правоохранителям. Григорян также признался, что задолжал бизнесмену семь миллионов рублей. Он взял эти деньги под залог своего дома, однако позже осознал, что вернуть долг не сможет.
Житель Краснодара решился на убийство только ради того, чтобы не возвращать деньги и не потерять своё жилье.
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Имя убийцы стало известно сразу. Им оказался 54-летний местный житель Андраник Григорян.
Житель Краснодара решился на убийство только ради того, чтобы не возвращать деньги и не потерять своё жилье.
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Евгения Парфентьева